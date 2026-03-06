





Ιστορικό ρεκόρ θεάσεων κατέγραψε το ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σημειώνοντας αθροιστικά 47.000.000 views. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων στο ERTFLIX από την άνοιξη του 2020, όταν η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ βγήκε ανανεωμένη στον «αέρα», με τη μέση ημερήσια θέαση να αγγίζει τα 796.000 views (Μ.Ο. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026), καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025.







Ο υψηλότερος αριθμός θεάσεων στην ιστορία του ERTFLIX καταγράφηκε και τον Φεβρουάριο του 2026, με συνολικά 23.304.000 views. Η μέση ημερήσια θέαση εκτινάχθηκε στα 835.000 views, καταγράφοντας αύξηση 19,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 και αύξηση 9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026.







Καθοριστικό ρόλο στο ιστορικό ρεκόρ του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, έπαιξε η προβολή των δύο μίνι σειρών της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χίμαιρα» και «Αύριο» που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, η νέα δραματική σειρά «Το Τελευταίο Νησί», τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, όπως βέβαια και το «Sing for Greece 2026».

Συγκεκριμένα, η κορυφαία σειρά διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χίμαιρα» έχει ήδη σημειώσει περισσότερες από 4.500.000 θεάσεις στο ERTFLIX από την 1η Ιανουαρίου 2026.







Επιπλέον, σε λιγότερο από έναν μήνα από τις 6 Φεβρουαρίου 2026, η σπουδαία σειρά «Αύριο», η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, έχει σημειώσει 1.500.000 θεάσεις!







Οι δύο μίνι σειρές βρίσκονται στην κορυφή των on-demand θεάσεων το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Στο top-5 του ελληνικού προγράμματος του ERTFLIX βρίσκεται, επίσης, η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το Τελευταίο Νησί», η αγαπημένη σειρά «Το Παιδί», καθώς και το «Sing for Greece 2026».







Στο live πρόγραμμα των πρώτων δύο μηνών του 2026, στο ERTFLIX, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ με την αναμέτρηση «Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός». Συνολικά η τελική φάση του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Ανδρών κατέγραψε 1.285.000 θεάσεις on-demand και live στο ERTFLIX! Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού και για τα shows «Sing for Greece 2026», από τα οποία αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, καθώς οι τρεις βραδιές σημείωσαν αθροιστικά 815.000 θεάσεις στο ERTFLIX! Την πρώτη πεντάδα στο live πρόγραμμα του ERTFLIX τον Φεβρουάριο 2026, συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις «Άρης- Παναθηναϊκός» για το STOIXIMAN GBL και «Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ» για το Κύπελλο Ελλάδας.

Πηγή: tvnea.com