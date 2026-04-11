2026-04-11 08:33:29
Φωτογραφία για H INTEL ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 



Η Intel προχωρά σε μια σημαντική καινοτομία στον τομέα των γραφικών με την παρουσίαση της τεχνολογίας TSNC (Texture Super-Resolution and Neural Compression). Πρόκειται για μια μέθοδο νευρωνικής συμπίεσης υφών (textures) που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη διαχείριση της μνήμης βίντεο (VRAM).

Ακολουθεί μια ανάλυση των όσων φέρνει αυτή η τεχνολογία:

Τι είναι η TSNC;

Οι σύγχρονες υφές στα παιχνίδια (4K, 8K) καταλαμβάνουν τεράστιο χώρο στη VRAM. Η παραδοσιακή συμπίεση (όπως η BC7) έχει φτάσει στα όριά της. Η Intel χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να "εκπαιδεύσει" το σύστημα να αναπαριστά τις υφές με πολύ λιγότερα δεδομένα, αναδομώντας τες σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του rendering.

Τα Κύρια Πλεονεκτήματα

Εντυπωσιακή Συμπίεση: Επιτυγχάνει έως και 18 φορές μικρότερο μέγεθος αρχείων σε σχέση με τις ασυμπίεστες υφές και σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση από τα τρέχοντα πρότυπα (BC7).

Εξοικονόμηση VRAM: Επιτρέπει σε κάρτες γραφικών με λιγότερη μνήμη (π.χ. 8GB) να "τρέχουν" παιχνίδια με υφές υψηλής ανάλυσης που κανονικά θα απαιτούσαν 16GB ή περισσότερα.

Super-Resolution: Δεν περιορίζεται μόνο στη συμπίεση, αλλά μπορεί να κάνει και "αναβάθμιση" (upscaling) της ανάλυσης της υφής την ώρα που τη χρειάζεται η GPU.

Σύγκριση: TSNC vs. Παραδοσιακή Συμπίεση (BC7)ΧαρακτηριστικόΠαραδοσιακή Συμπίεση (BC7)Intel TSNCΛόγος ΣυμπίεσηςΣταθερός (συνήθως 4:1)Έως 18:1 ή και παραπάνωΠοιότηταΑπώλεια λεπτομέρειας σε υψηλά ratiosΔιατήρηση λεπτομέρειας μέσω AIΑπαίτηση VRAMΥψηλή για 4K texturesΕξαιρετικά χαμηλήHardwareFixed function unitsNeural engines / GPU ShadersΓιατί μας ενδιαφέρει;

Αν σκέφτεσαι γιατί τα παιχνίδια σήμερα πιάνουν 150GB στον δίσκο και "γονατίζουν" τη VRAM, η απάντηση κρύβεται στις υφές. Αν η τεχνολογία της Intel υιοθετηθεί ευρέως:

Μικρότερα Downloads: Τα παιχνίδια θα καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο στο δίσκο.

Μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής GPU: Παλιότερες κάρτες θα μπορούν να διαχειριστούν textures νέας γενιάς.

Καλύτερα Γραφικά: Οι δημιουργοί θα μπορούν να προσθέτουν απίστευτη λεπτομέρεια χωρίς να φοβούνται το memory crash.

Σημείωση: Η Intel δεν είναι η μόνη που "παίζει" σε αυτό το γήπεδο (και η NVIDIA εργάζεται σε παρόμοιες λύσεις), αλλά η προσέγγιση της TSNC δείχνει ιδιαίτερα αποδοτική στον τρόπο που διαχειρίζεται το χρόνο αποκωδικοποίησης (decoding time), κάνοντας την ιδανική για real-time gaming.

Πώς σου φαίνεται αυτή η κίνηση; Πιστεύεις ότι η AI είναι η "τελευταία ελπίδα" μας για να μην χρειαζόμαστε 24GB VRAM για να παίξουμε σε High settings;



ΜΠΑΜΠΙΝΗ IN: Ευχαριστήριο στον Απερχόμενο Ιερέα Αρχιμ. Νικόδημο Ζαβογιάννη
Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς το Μεγάλο Σάββατο - Τροποποιήσεις στα δρομολόγια μέχρι την Τετάρτη.
Συντάξεις: Έκδοση σε λιγότερο από 40 ημέρες – Τι αλλάζει στις επικουρικές.
Συντάξεις: Έκδοση σε λιγότερο από 40 ημέρες – Τι αλλάζει στις επικουρικές.
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΟΥΠΕΡ stacked GDDR7 ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ AI accelerators-ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΟΥΠΕΡ stacked GDDR7 ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ AI accelerators-ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
DDR5 RAM: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ TurboQuant από τη Google
DDR5 RAM: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ TurboQuant από τη Google
Ρήξη Γεωργίου – MEGA: Στον «αέρα» οι «Μπλε Ώρες» και έντονο παρασκήνιο για το μέλλον της σειράς
Ρήξη Γεωργίου – MEGA: Στον «αέρα» οι «Μπλε Ώρες» και έντονο παρασκήνιο για το μέλλον της σειράς
Ο εθνικός σιδηρόδρομος της Βρετανίας γίνεται ο πρώτος στον κόσμο που δοκιμάζει τεχνολογία κβαντικής πλοήγησης.
Ο εθνικός σιδηρόδρομος της Βρετανίας γίνεται ο πρώτος στον κόσμο που δοκιμάζει τεχνολογία κβαντικής πλοήγησης.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έρχονται πληρωμές για αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου - Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ [πίνακες]
Έρχονται πληρωμές για αναδρομικά συνταξιούχων δημοσίου - Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ [πίνακες]
Η αγορά του τελευταίου τρένου στην Γιουνάν της Κίνας διατηρεί ζωντανή την παράδοση.
Η αγορά του τελευταίου τρένου στην Γιουνάν της Κίνας διατηρεί ζωντανή την παράδοση.
Βρέθηκε στην Καστορία η 45χρονη που αναζητούνταν με SILVER ALERT
Βρέθηκε στην Καστορία η 45χρονη που αναζητούνταν με SILVER ALERT
Επιτάφιος θρήνος στο Παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Επιτάφιος θρήνος στο Παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
Ευχές από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημητρουκειου Δημοτικού Σχολειου
Ευχές από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημητρουκειου Δημοτικού Σχολειου