Το 17o Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, που αποτελεί τον παλαιότερο και καθιερωμένο επιστημονικό και επαγγελματικό θεσμό για τον χώρο της Φαρμακευτικής στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 16 & 17 Μαΐου 2026 στο Creta Maris Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου.Το συνέδριο διοργανώνει το Συντονιστικό Όργανο Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών και του Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE).Το «παρών» στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο θα δώσουν διακεκριμένοι επιστήμονες- ομιλητές, φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα και εκπρόσωποι φαρμακευτικών φορέων και φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ σε ό,τι αφορά στο πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου, αυτό περιλαμβάνει:• Ενημέρωση για τις «Εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη»• 5 στρογγυλά τραπέζιαo «Τα Φαρμακεία ως Στρατηγικοί Εταίροι Καινοτομίας στην Υγεία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη»o «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Δημόσια Υγεία ως εταίροι συνεργασίας για ποιοτική φροντίδα στην κοινότητα»o «Περσεφόνη - Πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας»o «Ενδυνάμωση Φαρμακοποιών για τη Σύγκλιση της Φαρμακευτικής Φροντίδας στην Ευρώπη: Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα και Ακαδημαϊκές Συνεργασίες»o «Το φαρμακείο στη ψηφιακή εποχή, ευκαιρίες και προκλήσεις» με την παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας για τη «Συνδυαστική ανάλυση του ψηφιακού μάρκετινγκ και της χορήγησης φαρμάκων στη φαρμακευτική αγορά και στη δημόσια υγεία: προοπτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις• 9 ομιλίες επιστημονικού & επαγγελματικού ενδιαφέροντοςΚατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του συνεδρίου που θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Φ.Σ. Ηρακλείου κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης, το Σάββατο στις 19:00, θα γίνει η κεντρική ομιλία με θέμα «Pharmaceutical care: next directions in pharmacy practice - From medication supply to outcomes-driven services» από την Dr. Ivana Tadic, BPharm, MA, PhD, Postdoctoral Researcher, Department ofClinical Pharmacy, Innsbruck University, Austria; Member of the board of PCNEΘα ακολουθήσει η Βράβευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου το βραβείο θα παραλάβει η Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι χαιρετισμοί των επισήμων.Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών, για πρώτη φορά σε φαρμακευτικό συνέδριο Συλλόγου έναέγκριτο επιστημονικό περιοδικό, το “Frontiers in Pharmacology”, συμπεριλαμβάνεται στους χορηγούςκαι τους υποστηρικτές του συνεδρίου.Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί και ειδικό επιστημονικό τεύχος με τίτλο:«Advancing Pharmaceutical Care in Primary Healthcare through Real-World Evidence and Innovation»με συμβούλους έκδοσης τους κ.κ. Μ. Σπανάκη (Φ.Σ. Ηρακλείου, Ακαδημαϊκό συνεργάτη στην Ιατρική Σχολή ΠΚ) και τον Αν. Καθηγητή ΠΦΥ Ε.Κ. Συμβουλάκη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.Με αφετηρία, λοιπόν, το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, ερευνητές από όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τρόπους ενίσχυσης της φαρμακευτικής φροντίδας στην κοινότητα μέσα από την έρευνα, την επιστημονική τεκμηρίωση και την καινοτομία σε μια σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων που θα φιλοξενηθούν στο επιστημονικό τεύχος του Frontiers in Pharmacology.Τέλος, στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των τριών επικρατέστερων προτάσεων του Διαγωνισμού Καινοτομίας “Iδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο” και η διαδικασία της βράβευσης.Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου είναι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (Σ.Υ.Φ.Α.Κ.) και την οργάνωσή του έχει για ακόμη μία χρονιά η εταιρεία Noufio Communication Services.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.pankritio.gr.Χορηγοί επικοινωνίας: HealthMag, Iatro, Iatronet, Farmakopoioi, PharmaTeam, Pharmacorner