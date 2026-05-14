Επιμένει το Υπουργείο Εσωτερικών στην προωθημένη διάταξη του νόμου “Βορίδη“, όπως αυτή παρουσιάστηκε ως ρύθμιση στο δεύτερο προσχέδιο του Νέου Κώδικα που θα διέπει τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, το οποίο βρίσκεται στα χέρια της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για περαιτέρω διαβούλευση πριν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η διάταξή παράλληλα “αλλάζει” ελαφρώς βάζοντας στο στόχαστρο και τους δημάρχους που (δεν) την εφαρμόζουν.

Σημειώνεται πως στο νόμο “Βορίδη” (4915/2022) στο άρθρο 37 αναφέρεται ως προς τις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής για την άσκηση ενδίκων μέσων, πως στις περιπτώσεις δικαστικών διαμαχών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική.

Το πρώτο προσχέδιο και ο ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας στις εφέσεις

Στο πρώτο προσχέδιο του Νέου Κώδικα που δημοσίευσε πρώτο το aftodioikisi.gr, η διάταξη αυτή εμφανίστηκε με έναν πιο προωθημένο χαρακτήρα καταδεικνύοντας την ανένδοτη στάση της κυβέρνησης στην ταλαιπωρία των εργαζομένων στα δικαστήρια, στο πλαίσιο της διεκδίκησης της εργασιακής τους σταθερότητας και της μονιμοποίησής τους στις περιπτώσεις που πληρούν την προϋπόθεση των πάγιων και διαρκών αναγκών.

Ειδικότερα, η άσκηση των ενδίκων μέσων σε αυτή την περίπτωση εμφανίστηκε εκ νέου ως υποχρεωτική, ενώ είχε παρακαμφθεί η πρόνοια της απόφασης από τη δημοτική επιτροπή. Η αρμοδιότητα της άσκησης έφεσης στους εργαζομένους δόθηκε απευθείας στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ή αν αυτή δεν υφίσταται στον ίδιο το δήμαρχο.

Συγκεκριμένα στο πρώτο προσχέδιο η διάταξη του περίπτωσης αε) του άρθρου 32 παράγραφος 2 του Β’ Βιβλίου αποτυπώνεται ως εξής: “Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Η υποβολή προσφυγής στις περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου ή αντίστοιχα της περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου η προσφυγή ασκείται υποχρεωτικά από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου ή αν αυτή δεν υφίσταται από τον δήμαρχο.“

Το ΥΠΕΣ “τραβάει το χαλί” στους νομιμόφρονες δημάρχους

Στο νέο (2ο) προσχέδιο η ουσία και το πνεύμα της διάταξης παραμένει σταθερό. Ωστόσο “αλλάζει” χαρακτήρα, καθώς από τη διάταξη απαλείφεται η άσκηση των ενδίκων μέσων από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, πετώντας την “καυτή” πατάτα στους δημάρχους. Η άσκηση της αρμοδιότητάς από τη νομική υπηρεσία του δήμου προσέφερε ένα προστατευτικό πλαίσιο στον δήμαρχο του δήμου που θα εξαναγκάσει τους συμβασιούχους του σε νέες δαπάνες νομικής κάλυψης με σκοπό να κερδίσουν την παραμονή τους.

Με τις τελευταίες αλλαγές το Υπουργείο Εσωτερικών “τραβάει” το “προστατευτικό” χαλί της νομικής υπηρεσίας ακόμα και στους δημάρχους που εφαρμόζουν την ήδη κατακριθείσα από την ΚΕΔΕ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηναίων διάταξη. Έτσι λοιπόν, την πολιτική, αλλά και διοικητική ευθύνη της εφαρμογής ή μη της διάταξης φέρει αποκλειστικά ο δήμαρχος.

Η διάταξη που αποτυπώνεται στο άρθρο 138 του σχεδίου έχει ως εξής: “Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Η υποβολή προσφυγής στις περιπτώσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου ή αντίστοιχα της περιφέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου η προσφυγή ασκείται υποχρεωτικά από τον δήμαρχο.”

Σημειώνεται πως η διάταξη “Βορίδη” ήδη έχει αποτελέσει “κόκκινο πανί” σε δήμους και εργαζόμενους με πολλές περιπτώσεις δημοτικών αρχών να την καταστρατηγούν εσκεμμένα αναλαμβάνοντας το ρίσκο της πειθαρχικής τους δίωξης.

Ποιοι δήμοι δεν άσκησαν έφεση

Ο Δήμος Καισαριανής, αποφάσισε να μην ασκήσει ένδικα μέσα, πηγαίνοντας ενάντια στη «διάταξη Βορίδη» μετατρέποντας τις συμβάσεις πέντε εργαζομένων συμβασιούχων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Μάλιστα, ο δήμος διώκεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η οποία τον κάλεσε σε απολογία από κοινού με 20 Δημοτικούς Συμβούλους, επειδή δεν άσκησαν έφεση -όπως ορίζει ο “νόμος Βορίδη”, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολλούς δημάρχους, ανά την Ελλάδα.

Ο Δήμος Πετρούπολης, στην συνεδρίασή του ΔΣ (19/11), κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Βαγγέλη Σίμου, αποφάσισε ομόφωνα, απειθαρχώντας (με τη σειρά του) στον «νόμο Βορίδη», να μην ασκηθεί έφεση κατά της κατά της υπ’ αριθμόν 39/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά στη μετατροπή της εργασιακής σχέσης 11 εργαζομένων (που δουλεύουν στον Δήμο από την περίοδο της πανδημίας) σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Να υπενθυμίσουμε ότι, σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε ληφθεί αντίστοιχη απόφαση για πέντε ΑμεΑ που εργάζονται στον Δήμο.

Ο Δήμος Αθηναίων ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση μονιμοποίησε 318 συμβασιούχους, αφού δεν προχώρησε σε ένδικα μέσα και αποδέχτηκε πρωτόδικες αποφάσεις με τις οποίες οι εργαζόμενοι εξασφάλιζαν την παραμονή τους στην Εργασία.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, είχε ψηφίσει το 2022 να μην ασκηθεί έφεση και να συμμορφωθεί με δύο δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι 34 εργαζόμενοι/ες που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, συνδέονται με το δήμο με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και είναι ο δεύτερος Δήμος που διώχτηκε ποινικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αποφάσισε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου, “την μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 1348/2023 απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά 17 (δεκαεπτά) εργαζόμενους στον Δήμο, απόφαση που επικύρωσε την ίδια μέρα το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην μονιμοποίηση 46 συμβασιούχων. Οι συμβασιούχοι που εργάζονταν στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) είχαν δικαιωθεί δικαστικά, αφού με απόφαση του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αναγνώρισε την μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Το Δ.Σ του ΚΟΔΗΠ με απόφαση του, μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής Πατρέων και την στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να μην προχωρήσει στην άσκηση έφεσης ούτε αναίρεσης κατά της δικαστικής απόφασης και έτσι «μονιμοποιήθηκαν» οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι-εργαζόμενοι.

Ο Δήμος Βύρωνα, αποφάσισε ομόφωνα να μην καταθέσει η δημοτική αρχή έφεση σε πρωτόδικη απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει 32 συμβασιούχους για την μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, πηγαίνοντας κι αυτός ενάντια στην διάταξη Βορίδη και δεν καταθέτει έφεση επί της δικαστικής απόφασης.

Ο Δήμος Ηλιούπο­λης απο­φάσισε ομόφωνα να μην ασκήσει ένδικα μέσα κατά δικα­στι­κών απο­φάσεων που οδη­γούν στη μονι­μο­ποίηση συμ­βα­σιούχων, ύστερα από αίτημα των παρα­τάξεων της αντι­πο­λίτευ­σης που έγινε απο­δε­κτό από τη διοίκηση του Στάθη Ψυρ­ρόπου­λου. Με αυτή την απόφαση ο Δήμος Ηλιούπο­λης γίνε­ται ο έκτος δήμος στη χώρα που ακο­λου­θεί αυτό τον δρόμο, δια­σφα­λίζο­ντας τη συνέχιση της εργα­σίας περίπου 120 συμ­βα­σιούχων στα υπη­ρε­σίες του.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, έχει αποφασίσει τη μη κατάθεση έφεσης για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων, ερχόμενος σε αντίθεση με τις προβλέψεις του νόμου.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, είναι μεταξύ των δήμων που αρνούνται να εφεσιβάλουν αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, όπως και ο δήμος Καλλιθέας του οποίου η σχετική απόφαση παραίτησης από τα ένδικα μέσα σε δικαστική υπόθεση με 63 υπαλλήλους ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

