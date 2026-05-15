2026-05-15 08:10:00
Φωτογραφία για ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ



 Η είδηση για το ενδιαφέρον της ΔΕΗ να διεκδικήσει φάσμα στις συχνότητες των 900 MHz και 1800 MHz (μέσω της συμμετοχής της στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ που ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου 2026) δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση· είναι μια πιθανή τεκτονική αλλαγή για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Μετά από χρόνια «τριπωλίου» (Cosmote, Vodafone, Nova), η είσοδος ενός παίκτη με το μέγεθος και τις υποδομές της ΔΕΗ μπορεί να ανακατέψει την τράπουλα με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί.

Γιατί οι συχνότητες 900 και 1800 MHz είναι «χρυσάφι»;

Οι συγκεκριμένες ζώνες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των δικτύων κινητής. Η ΔΕΗ δεν στοχεύει τυχαία εκεί:

900 MHz: Είναι η ζώνη της κάλυψης. Λόγω του μεγάλου μήκους κύματος, το σήμα διαπερνά εύκολα τοίχους και εμπόδια, ενώ καλύπτει μεγάλες αποστάσεις. Είναι απαραίτητη για να έχεις σήμα στο υπόγειο ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

1800 MHz: Είναι η ζώνη της χωρητικότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά δεδομένων (4G/5G) σε αστικά κέντρα, προσφέροντας ταχύτητα εκεί που υπάρχει μεγάλος όγκος χρηστών.

Το «κρυφό όπλο» της ΔΕΗ: FiberGrid και Πυλώνες

Η ΔΕΗ δεν ξεκινά από το μηδέν. Διαθέτει δύο τεράστια πλεονεκτήματα:

Το δίκτυο FiberGrid: Ήδη αναπτύσσει δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) πάνω στις δικές της υποδομές. Αυτό το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως το "backhaul" (η συνδετική βάση) για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Οι υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ: Οι χιλιάδες κολώνες και πυλώνες ρεύματος είναι ιδανικά σημεία για την τοποθέτηση "micro-cells" (μικρών κεραιών), μειώνοντας δραστικά το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης ενός δικτύου σε σχέση με τους παραδοσιακούς παρόχους.

Τι σημαίνει αυτό για εσένα (τον καταναλωτή);

Αν η ΔΕΗ εξασφαλίσει το φάσμα και προχωρήσει στην εμπορική διάθεση υπηρεσιών κινητής, οι αλλαγές θα είναι άμεσες:

Το απόλυτο Bundle (Quad-play): Φαντάσου έναν λογαριασμό που περιλαμβάνει Ρεύμα + Φυσικό Αέριο + Internet (FTTH) + Κινητή. Η δυνατότητα συνδυαστικών εκπτώσεων θα είναι το ισχυρότερο χαρτί της.

Πίεση στις τιμές: Η εμφάνιση ενός τέταρτου παίκτη ιστορικά οδηγεί σε πτώση των τιμών, καθώς ο νέος εισερχόμενος προσπαθεί να «κλέψει» μερίδιο αγοράς με επιθετική τιμολόγηση.

Επενδυτικό σπριντ: Οι υφιστάμενοι πάροχοι θα αναγκαστούν να επιταχύνουν τις δικές τους επενδύσεις σε 5G Standalone (SA) για να διατηρήσουν το ποιοτικό τους πλεονέκτημα.

Τι ακολουθεί;

Η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ έδειξε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός, καθώς τα υφιστάμενα δικαιώματα των τριών παρόχων λήγουν το 2027. Με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται στα €224,86 εκατ. για μια 20ετή άδεια, ο επερχόμενος διαγωνισμός θα είναι μια από τις μεγαλύτερες μάχες στον κλάδο των υποδομών.



