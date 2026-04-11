



Ποιο είναι το βρασμένο και ποιο το άβραστο αβγό;



1. Πώς ξεχωρίζουμε ένα βρασμένο από ένα άβραστο αβγό;



Υλικά για το πείραμα



1 βρασμένο αβγό



1 άβραστο αβγό



Βήματα



1. Περιστρέφουμε το άβραστο αβγό. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό;



2. Περιστρέφουμε ένα βρασμένο αβγό. Τι παρατηρούμε; Γιατί γίνεται αυτό;



Όταν προσπαθήσουμε να περιστρέψουμε το άβραστο αβγό παρατηρούμε ότι αυτό δύσκολα περιστρέφεται. Αν όμως περιστρέψουμε το βρασμένο αβγό ,αυτό κάνει εύκολα γρήγορες περιστροφές.



Το βρασμένο αβγό είναι στερεό ,σχετικά ομοιογενές ,και έτσι περιστρέφεται πιο εύκολα από το άβραστο αβγό που είναι υγρό στο εσωτερικό του.



Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το βρασμένο από το άβραστο αβγό χωρίς να το σπάσουμε!



Καλή διασκέδαση!!



Βαθμός δυσκολίας: 1/5

Κείμενο- φωτογραφίες: Τίνα ΝάντσουΕφαρμογή: Φυσική Ε' Δημοτικού Μηχανική Φυσική Γ΄Γυμνασίου ΜηχανικήΠείραμα Το αβγό στο μπουκάλιΥλικά για το πείραμαμερικά καλοβρασμένα αβγά1 μπουκάλι με λεπτό στόμιοχαρτίφωτιάΒήματα1. Καθαρίζουμε 2- 3 καλοβρασμένα αβγά. Προσέχουμε ώστε όταν τα καθαρίσουμε να είναι λεία εξωτερικά, χωρίς βαθουλώματα και τρύπες που μπορεί να περάσει αέρας.2. Σε ένα μπουκάλι τοποθετούμε ένα αναμμένο χαρτί.3. Μόλις το χαρτί πέσει μέσα στο μπουκάλι βάζουμε στο στόμιο του μπουκαλιού ένα αβγό. Τι παρατηρούμε ; Γιατί γίνεται αυτό; Πότε αρχίζει να κινείται το αβγό προς το εσωτερικό του μπουκαλιού;Πώς θα βγάλουμε το αβγό από το μπουκάλι;Μπορούμε να βγάλουμε το αβγό κομματιάζοντάς στο με ένα ξυλάκι από σουβλάκι ή φυσώντας δυνατά το μπουκάλι . Δοκιμάστε και τους δύο τρόπους.Μία καταπληκτική ιδέα που μου έδωσε ο φίλος Γιώργος Φασουλόπουλος είναι να αναποδογυρίσετε το μπουκάλι και να θερμάνετε το μπουκάλι εξωτερικά με ζεστό νερό. Κατά την εξαγωγή ζεσταίνεται ο εσωτερικός αέρας - επειδή το δοχείο είναι κλειστό από το αυγό - το n παραμένει σταθερό (ισόχωρη θέρμανση)- επειδή PV=nRT/ αυξάνεται το Τ και συνεπώς και το P- έτσι εξασφαλίζεται υπερπίεση προς τα έξωΚαλύτερα το μπουκάλι μας να είναι πυρίμαχο για να αποφύγουμε την πιθανότητα να σπάσει. Το πείραμα δεν πετυχαίνει με την μία. Χρειάζεται υπομονή και πολλές δοκιμές. Αξίζει όμως. Στην τάξη έγινε χαμός!!και λίγη περισσότερη φυσική Το αναμμένο χαρτί θερμαίνει τον αέρα στο δοχείο, προκαλείται διαστολή του αέρα οπότε υπάρχει μερική έξοδος αέρα από το μπουκάλι (ψευδο ισοβαρής εκτόνωση ).Τοποθετώντας το αυγό στα χείλη του μπουκαλιού, απομονώνεται λιγότερος από πριν αέρας μέσα στο μπουκάλι και το φυλακισμένο αέριο ψύχεται.Στις καινούργιες συνθήκες, λόγω της ελάττωσης του αέρα, θα επικρατεί μικρότερη πίεση από την ατμοσφαιρική που επικρατούσε πριν τη θέρμανση. Επομένως η μεγαλύτερη εξωτερική - ατμοσφαιρική- πίεση σε συνδυασμό με την μικρότερη εσωτερική, προκαλεί την "εισρόφηση" του αυγού. Τα προηγούμενα προϋποθέτουν ότι λίγο μετά το σβήσιμο της φωτιάς, οι θερμοκρασίες μέσα και έξω να μην διαφέρουν πολύ Αφού η πίεση που προκύπτει είναι μικρότερη της ατμοσφαιρικής, το αβγό μπαίνει στο μπουκάλι.Διάρκεια πειράματος: 30 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: 4/5Εφαρμογή: Φυσική Στ`Δημοτικού Θερμότητα Φυσική Β' Γυμνασίου ΘερμότηταΚείμενο- φωτογραφίες: Τίνα ΝάντσουΕρμηνεία φαινομένου: Γιώργος Φασουλόπουλος, Βαγγέλης ΚουντούρηςΓια το φαινόμενο μπορείτε να δείτε και την σχετική κουβέντα στο Υλικό Φυσικής Χημείας3. Το κρεμασμένο αβγόΥλικά για το πείραμα1 αβγόπολύ αλάτιΒήματα1. Βάζουμε ένα αβγό μέσα σε ένα μεγάλο διαφανές δοχείο με νερό. Τι παρατηρούμε;2. Διαλύουμε πολύ αλάτι μέσα στο νερό και επαναλαμβάνουμε τη δοκιμή. Γιατί το αβγό μένει στη μέση του δοχείου;Στο παρελθόν καθόριζαν την αλμυρότητα του νερού ανάλογα με το πόσο είχε αναδυθεί στο πείραμα.-Πόσο αλάτι;-Να φαίνεται αυγό όσο μια δεκάρα!Διάρκεια πειράματος: 5 λεπτάΒαθμός δυσκολίας: 1/5Κείμενο: Τίνα ΝάντσουΕυχαριστώ τον Γιάννη Κυριακόπουλο για την προσθήκη της εφαρμογής του πειράματος.