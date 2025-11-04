





Για ακόμη μία φορά ο ΑΝΤ1 αιφνιδιάζει με αλλαγές στο πρόγραμμά του, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως του πιο «ευέλικτου» αλλά και απρόβλεπτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Από τη Δευτέρα, η σειρά Το Καφέ της Χαράς βρέθηκε εκτός προγράμματος.

Στη θέση της μπήκε η εκπομπή Αποκαλύψεις, που προβάλλεται πλέον και σε επανάληψη από τις 3:45 μέχρι τις 6:00 το πρωί, δίνοντας απευθείας πάσα στο Καλημέρα Ελλάδα. Πρόκειται για μια ακόμη «πειραματική» κίνηση του σταθμού, που φαίνεται να στοχεύει στη βελτίωση του lead-in της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του.

Όμως, εδώ ακριβώς βρίσκεται και το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα τι παίζει πριν το Καλημέρα Ελλάδα — το ζήτημα είναι η ίδια η εκπομπή κι αυτό δεν θέλουν με τίποτα να το καταλάβουν. Αν οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 θεωρούν ότι μια επανάληψη ενημερωτικής εκπομπής με κοινωνικό περιεχόμενο θα «προθερμάνει» το κοινό και θα ανεβάσει τα νούμερα, τότε μάλλον γελιούνται. Οι τηλεθεατές του πρωινού προγράμματος είναι σταθεροί, επιλέγουν βάσει προσώπων και θεματολογίας, όχι βάσει του τι προβάλλεται στις 5 τα ξημερώματα.

Η συνεχής αλλαγή θέσεων και ωρών εκπομπών δείχνει περισσότερο πανικό και λιγότερο στρατηγική. Ίσως τελικά εκεί στον ΑΝΤ1 θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αλλά ενδεχόμενα στο τι πρέπει να αλλάξουν... Οι αποφάσεις τους δείχνουν βιασύνη, έλλειψη σχεδίου και, κυρίως, άγνοια για το τι πραγματικά θέλει ο τηλεθεατής.

Γιατί, αν κάτι έχει αποδείξει η τηλεοπτική ιστορία, είναι ότι η επιτυχία δεν έρχεται με «μπαλώματα» στο πρόγραμμα, αλλά με συνέπεια, ταυτότητα και σεβασμό στο κοινό.

Πηγή: tvnea.com