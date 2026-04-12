2026-04-12 08:59:08
Είναι αλήθεια: η εποχή που ένα "δυνατό" password (με κεφαλαία, σύμβολα και αριθμούς) ήταν αρκετό, πνέει τα λοίσθια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά ευτυχώς, η "απάντηση" της τεχνολογίας είναι πράγματι εντυπωσιακή.

Πώς η AI «καταπίνει» τους κωδικούς μας

Παραδοσιακά, οι hackers χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο "Brute Force" (δοκιμάζοντας κάθε πιθανό συνδυασμό) ή "Dictionary Attacks". Η AI, όμως, λειτουργεί διαφορετικά:

PassGAN: Υπάρχουν μοντέλα AI (όπως το PassGAN) που έχουν εκπαιδευτεί σε δισεκατομμύρια πραγματικούς κωδικούς που έχουν διαρρεύσει.

Πρόβλεψη, όχι τύχη: Η AI δεν μαντεύει στην τύχη. Μαθαίνει τις ανθρώπινες συνήθειες (π.χ. την τάση μας να βάζουμε το "!" στο τέλος ή να αντικαθιστούμε το "a" με "@") και δημιουργεί εξαιρετικά πιθανούς συνδυασμούς.

Ταχύτητα: Έρευνες δείχνουν ότι η AI μπορεί να σπάσει το 51% των κοινών κωδικών πρόσβασης σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Η εντυπωσιακή εναλλακτική: Passkeys (Κλειδιά Πρόσβασης)

Η λύση που κερδίζει έδαφος και υποστηρίζεται ήδη από κολοσσούς όπως η Google, η Apple και η Microsoft, δεν είναι ένας καλύτερος κωδικός, αλλά η πλήρης κατάργησή τους.

Γιατί τα Passkeys είναι το "μέλλον";

Αντί να θυμάστε μια λέξη, το Passkey χρησιμοποιεί κρυπτογραφία δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού:

Δεν υπάρχει τίποτα να κλαπεί: Το "ιδιωτικό κλειδί" παραμένει μόνο στη συσκευή σας (στο κινητό ή το laptop σας) και δεν αποστέλλεται ποτέ στον server της ιστοσελίδας. Ακόμα κι αν χακαριστεί η Google ή το Facebook, δεν υπάρχουν κωδικοί στη βάση δεδομένων τους για να κλαπούν.

Βιομετρική ασφάλεια: Για να ξεκλειδώσετε το Passkey, χρησιμοποιείτε το FaceID, το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή το PIN της συσκευής σας.

Ανοσία στο Phishing: Επειδή το Passkey είναι στενά συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή ιστοσελίδα, δεν μπορείτε να το "δώσετε" κατά λάθος σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα (scam), γιατί απλά δεν θα λειτουργήσει.

Η "Αόρατη" Ασφάλεια: Behavioral Biometrics

Εκτός από τα Passkeys, η AI χρησιμοποιείται τώρα και για την προστασία μας μέσω των "Συμπεριφορικών Βιομετρικών":

Η AI αναλύει τον τρόπο που κρατάτε το κινητό σας, την ταχύτητα που πληκτρολογείτε ή ακόμα και τον τρόπο που κινείτε το ποντίκι.

Αν κάποιος άλλος πάρει τη συσκευή σας και προσπαθήσει να συνδεθεί, η AI αντιλαμβάνεται ότι ο "ρυθμός" είναι διαφορετικός και κλειδώνει την πρόσβαση, ακόμα κι αν ο εισβολέας ξέρει το PIN σας.

Το συμπέρασμα; Το να προσπαθείς να φτιάξεις έναν "άπιαστο" κωδικό το 2026 είναι σαν να προσπαθείς να οχυρώσεις μια ξύλινη πόρτα ενώ ο εχθρός έχει τανκς. Η μετάβαση στα Passkeys δεν είναι απλώς ευκολία, είναι η μόνη ουσιαστική άμυνα.

Έχετε δοκιμάσει να ενεργοποιήσετε Passkeys σε κάποιον λογαριασμό σας ή παραμένετε πιστοί στον παλιό καλό κωδικό (ελπίζω όχι το "123456");



Το Αναστάσιμο μήνυμα του Φώτη Κουτσαμπάρη.
