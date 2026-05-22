Τις απάτες που πραγματοποιούνται σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά στον Οργανισμό, επιχειρεί να χτυπήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα το υπουργείο Υγείας.

Άλλωστε η νέα απάτη που αποκαλύφθηκε με τη συμμετοχή δύο ορθοπεδικών και ενός φυσικοθεραπευτή, ήταν απλώς σταγόνα στον Ωκεανό των δεκάδων παρατυπιών που καταγράφονται στον ΕΟΠΥΥ. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενεργοποιεί πλέον και επισήμως τα σύγχρονα μέσα και την ΑΙ, προκειμένου να ελέγχει γιατρούς και παρόχους του Οργανισμού.Ήδη ψηφίστηκε ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στο ερανιστικό νομοσχέδιο και προβλέπει αναλυτικά την αξιοποίηση της ΑΙ από τον Οργανισμό, ώστε να εντοπίζει παρατυπίες, να ελέγχει τους συνεργαζόμενους φορείς αλλά και για να μειώνει τη δαπάνη. Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ μπορεί πλέον να «ξεσκονίζει» με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αντίστοιχα εργαλεία της, ακόμη και την ακρίβεια των αιτημάτων που χρήζουν αποζημίωσης και υποβάλλονται από τους παρόχους.Τα φάρμακαΣχετικά με τα φάρμακα, ο Οργανισμός θα αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και την ΑΙ ώστε να δημιουργεί μοντέλα πρόγνωσης δαπάνης, αλλά και για να ελέγχει εάν υπάρχει αποτελεσματικότητα στις θεραπείες που χορηγούνται. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο υγείας στοχεύει να μειωθεί και η φαρμακευτική δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ αλλά και όλα τα κονδύλια που διατίθενται για τις υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους.Παράλληλα θα αξιοποιηθούν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να φιλτράρουν τις συνταγές των γιατρών, τον αριθμό τους, ενώ θα εντοπίζονται και όσοι γράφουν φάρμακα συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλο ποσοστό.Ήδη ιδιωτικές εταιρείες έχουν συμβληθεί με την ΗΔΥΚΑ ώστε να παρέχουν υπηρεσίες ΑΙ.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΠΥΥ εδώ και χρόνια διαθέτει διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα για να εξετάζει λεπτομερώς τη συνταγογράφηση, αλλά οι έλεγχοι που γίνονταν ήταν περιορισμένοι. Αποτέλεσμα ήταν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα διάφοροι επιτήδειοι οι οποίοι θησαύριζαν εις βάρος του Οργανισμού.Με βάση τα όσα αποτελούν πλέον νόμο του κράτους, ο ΕΟΠΥΥ θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες για τους ελέγχους:α) Για τον έλεγχο παραβατικής συμπεριφοράς των παρόχων υπηρεσιών υγείας, ιδίως μέσω των δευτερογενών ελέγχων της ακρίβειας των αιτημάτων προς αποζημίωση που υποβάλλονται από τους παρόχους, την υποβοήθηση των ελέγχων ως προς την εκ μέρους των παρόχων τήρηση των αναγνωρισμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την υποβοήθηση του εντοπισμού περιπτώσεων πολυφαρμακίας.β) Για τον πρωτογενή έλεγχο της ορθότητας και την υποστήριξη της διαδικασίας έγκρισης των αιτημάτων αποζημίωσης που υποβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και τους δικαιούχους περίθαλψης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Ενδεικτικά, συναφή συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν, εκπαιδευτούν, και τεθούν σε παραγωγική λειτουργία για τον έλεγχο της ορθότητας και την υποβοήθηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων παρόχων και δικαιούχων περίθαλψης σχετικά με τον τρόπο αποζημίωσης των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης και των παροχών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ειδικής αγωγής, καθώς και των αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.γ) Για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική παρακολούθησης και μείωσης των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδίως μέσω της ανάπτυξης και χρήσης μοντέλων πρόγνωσης δαπάνης, της υποστήριξης της αξιολόγησης των κανόνων συνταγογράφησης και της υποστήριξης του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων.δ) Για την υποβοήθηση της διαδικασίας ελέγχων και διαχείρισης καταγγελιών και αιτήσεων εναντίωσης ασφαλισμένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδίως μέσω του συστημικού εντοπισμού ενδείξεων παράβασης εντός των εγγράφων του φακέλου της καταγγελίας, της δημιουργίας Δεικτών Εμπιστοσύνης ως προς την πιθανότητα ύπαρξης παράβασης, καθώς και της δημιουργίας αυτόματων προσχεδίων ενημέρωσης των εμπλεκόμενων προσώπων ως προς την πορεία της καταγγελίας και διερεύνησης.