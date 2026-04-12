2026-04-12 13:23:10
Φωτογραφία για Ιταλία: Απεργούν αύριο οι μισθωτοί εργαζόμενοι στα ιδιωτικά φαρμακεία — ανοιχτά τα φαρμακεία με περιορισμένο προσωπικό



Αύριο, Δευτέρα 13 Απριλίου 2026, στην Ιταλία έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανεθνική απεργία των μισθωτών εργαζομένων στα ιδιωτικά φαρμακεία λιανικής. Η κινητοποίηση αφορά τους υπαλλήλους φαρμακοποιούς, τους συνεργάτες και το λοιπό προσωπικό και όχι τους φαρμακοποιούς-ιδιοκτήτες, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη Federfarma στην εργοδοτική πλευρά. Στην κινητοποίηση καλούνται να συμμετάσχουν πάνω από 76.000 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα.

Το βασικό σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι ότι δεν μιλάμε για “κλειστά φαρμακεία” σε όλη την Ιταλία. Με βάση τις οδηγίες που επικαλούνται η Federfarma και τα ιταλικά μέσα, τα φαρμακεία θα παραμείνουν ανοιχτά στο κοινό, αλλά με μειωμένο προσωπικό και με υποχρέωση να διασφαλίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον το 50% των συνήθων υπηρεσιών, με παρουσία έως του ενός τρίτου του συνήθους φαρμακευτικού προσωπικού.

Στο επίκεντρο της απεργίας βρίσκεται το...

.... μη ανανεωμένο εθνικό συλλογικό συμβόλαιο εργασίας, το οποίο έχει λήξει από τις 31 Αυγούστου 2024. Τα συνδικάτα Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl και Uiltucs υποστηρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Federfarma παραμένουν σε αδιέξοδο και ότι η τελευταία εργοδοτική πρόταση δεν δίνει ουσιαστική απάντηση ούτε στο μισθολογικό ούτε στο θέμα της αναγνώρισης της επαγγελματικής ευθύνης των εργαζομένων στα φαρμακεία.

Οι βασικές διεκδικήσεις των εργαζομένων αφορούν πραγματική αύξηση μισθών ώστε να καλυφθεί η απώλεια αγοραστικής δύναμης από τον πληθωρισμό, πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών ρόλων και των αυξανόμενων ευθυνών, αλλά και καλύτερες θεσμικές εγγυήσεις για ωράρια, βάρδιες, εργασία σε αργίες, μητρότητα, ασθένεια, ασφάλεια, εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση. Ζητούν επίσης μια πιο σύγχρονη οργάνωση της εργασίας και ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης στον κλάδο.

Με άλλα λόγια, η ιταλική κινητοποίηση δεν αφορά μόνο το ύψος των αμοιβών. Αφορά συνολικά το αίτημα για μισθολογική αξιοπρέπεια, επαγγελματική αναβάθμιση και ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου που έχει σήμερα ο εργαζόμενος στο ιδιωτικό φαρμακείο, ειδικά σε μια εποχή όπου το φαρμακείο καλείται να λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως υγειονομικό σημείο πρώτης γραμμής στην κοινότητα.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί και πανεθνική διαδήλωση στη Ρώμη, με πορεία από την Piazza Vittorio Emanuele II έως την Piazza San Giovanni in Laterano, κοντά στην έδρα της Federfarma. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, αναμένονται περίπου 1.500 εργαζόμενοι από διάφορες περιοχές της χώρας.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: στην Ιταλία αύριο δεν απεργούν “τα φαρμακεία” ως επιχειρήσεις, αλλά οι μισθωτοί εργαζόμενοι στα ιδιωτικά φαρμακεία. Γι’ αυτό και το πιθανότερο πρακτικό αποτέλεσμα για το κοινό δεν είναι ένα γενικευμένο κλείσιμο, αλλά λειτουργία με περιορισμένο προσωπικό και μειωμένες, αλλά εγγυημένες, υπηρεσίες. 

Στοιχεία από tgcom24.mediaset.it


