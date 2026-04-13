2026-04-13 16:47:11
Φωτογραφία για Θερινό σχολείο Αστροφυσικής για μαθητές
Αγαπητοί φίλοι, όπως κάθε χρόνο μετά τις εορτές του Πάσχα, σας ανακοινώνουμε την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής για τα θερινά μαθήματα Αστροφυσικής και Διαστημικής Τεχνολογίας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Ασέα από 1 έως 4 Αυγούστου 2026. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα Αστροφυσικής και Διαστημικής Μηχανικής και να επιλέξουν σε ποια κατεύθυνση θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο πρακτικής άσκησης και παρατήρησης. Είναι μία χρυσή ευκαιρία γνωριμίας με τον γοητευτικό κόσμο της επιστήμης και της διαστημικής εξερεύνησης με έναν τρόπο διαδραστικό και βιωματικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας:

astroasea.gr

ΥΓ. Όσοι γονείς έχετε στοιχεία επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο) με τα Λύκεια της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης σας παρακαλούμε να μας τα αποστείλετε σχολιάζοντας την ανάρτηση ή σε μήνυμα ώστε να μπορέσουμε απευθείας να στείλουμε την ανακοίνωση αυτή.
Συνδυασμένα αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια: Πώς να πετάξετε, να ταξιδέψετε και να εξερευνήσετε την Ευρώπη με μία κράτηση.
Ποιες χώρες αποτελούν μέρος του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης;
Δημήτρης Μπενέκος Παρέλαση και κατάθεση στεφάνων από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μπαμπίνης!
Διαγωνισμός βιολογίας για μαθητές
Το πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα - Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Ένα σχολείο στη Δανία που θα θέλαμε να είμασταν ολοι μαθητες
Διανομή της Καινής Διαθήκης σε μαθητές σχολείων από τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεο
Το Ιράν αποκαθιστά τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Τεχεράνης, Ταμπρίζ και Μασάντ.
Πώς θα τσουγκρίσετε τα αβγά το Πάσχα
Τα απρόσμενα οφέλη της θρησκευτικής πίστης για την υγεία
Συντάξεις: Νέο ρεκόρ φυγής - Οι 5 λόγοι που οδηγούν τους εργαζόμενους στην «έξοδο»
Οι σιδηρόδρομοι οδηγούν την Ευρώπη προς την ενεργειακή ανεξαρτησία.