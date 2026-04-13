2026-04-13 16:47:11

Αγαπητοί φίλοι, όπως κάθε χρόνο μετά τις εορτές του Πάσχα, σας ανακοινώνουμε την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής για τα θερινά μαθήματα Αστροφυσικής και Διαστημικής Τεχνολογίας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Ασέα από 1 έως 4 Αυγούστου 2026. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεωρητικά μαθήματα Αστροφυσικής και Διαστημικής Μηχανικής και να επιλέξουν σε ποια κατεύθυνση θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο πρακτικής άσκησης και παρατήρησης. Είναι μία χρυσή ευκαιρία γνωριμίας με τον γοητευτικό κόσμο της επιστήμης και της διαστημικής εξερεύνησης με έναν τρόπο διαδραστικό και βιωματικό.



Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας:



astroasea.gr



ΥΓ. Όσοι γονείς έχετε στοιχεία επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο) με τα Λύκεια της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης σας παρακαλούμε να μας τα αποστείλετε σχολιάζοντας την ανάρτηση ή σε μήνυμα ώστε να μπορέσουμε απευθείας να στείλουμε την ανακοίνωση αυτή.

tinanantsou.blogspot.gr

