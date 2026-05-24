tinanantsou.blogspot.gr

Η Δανία, μία από τις χώρες που πρωτοστάτησαν στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, παραδέχεται δημόσια ότι το πείραμα των οθονών στα σχολεία δεν πήγε οπως περίμεναν.Μετά από 15 χρόνια συνεχών επενδύσεων στην ψηφιακή εκπαίδευση, η κυβέρνηση της Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε μια σαρωτική αλλαγή πορείας:επιστροφή των έντυπων σχολικών βιβλίωνπεριορισμό των κινητών και των οθονών στα σχολειατάξεις με maximum αριθμο τα 14 παιδιά στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αντί για 26 παιδιά.χιλιάδες νέες προσλήψεις εκπαιδευτικώνδημιουργία περίπου 4.000 νέων τμημάτωναπαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15 ετώνΚαι όλα αυτά γιατί;Γιατί οι ίδιοι οι Δανοι διαπίστωσαν αύξηση της υπερκινητικότητας, της διάσπασης προσοχής και σοβαρή επιδείνωση στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Γιατί καταγραφηκε οτι οι έφηβοι περνούσαν πάνω από 5,5 ώρες τη μέρα μπροστά σε οθόνες. Γιατί συνειδητοποίησαν μετά απο συστηματικές επιστημονικές έρευνες ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να μετατραπεται σε endless scrolling με διαδραστικούς πίνακες και ταμπλετς.Εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.Στοιβάζουμε σε 25άρια και 27άρια τμήματα τα παιδια μας σε συχνα ακαταλληλες αιθουσες.Παρουσιάζουμε τις οθόνες ως εκσυγχρονισμό, και μαλιστα απο πολυ μικρες ηλικίες δινουμε tablets.Βαφτίζουμε παιδαγωγική πολιτική την αντικατάσταση του hard copy σχολικου βιβλίου από tablets και πανακριβες πλατφόρμες "εκπαιδευτικού υλικου".Μειώνουμε τον αριθμο των διδασκόντων και αυξάνουμε τους μαθητές ανά τάξη.Μετράμε την ποιότητα και την αναβαθμιση του σχολείου με pixels ενω η ουσια βρίσκεται κάπου αλλου.Την ώρα που μια χώρα-σύμβολο της ψηφιακής εκπαίδευσης η Δανια κάνει βήματα πίσω για να προστατεύσει τα παιδιά της και να αναβαθμισει την εκπαιδευτική διαδικασία, εμείς τρέχουμε με ενθουσιασμό προς το μοντέλο που εκείνοι, αφου το δοκιμασαν επι χρονια αρχιζουν σταδιακά να το αποδομούν.Ίσως γιατί στην Ελλαδα οι εκπαιδευτικές μεταρρύθμισεις δεν μελετουν τις πραγματικες ανάγκες των παιδιών. Αφορουν συχνα εργολαβίες, ευρωπαικά έργα, ΕΣΠΑ, εκπαιδευτικό εξοπλισμο που συχνα μενει σε κουτες σε αποθήκες στα σχολεια (δειτε τον πανακριβο εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό και τις μαζικές προμήθειες της περιόδου 2007-2010 μέσω ΕΣΠΑ σε περίπου 1.200 σχολικές μονάδες της χώρας) και ειναι μια επικοινωνιακή βιτρίνα για τους Υπουργους Παιδειας.Δυστυχώς.Πηγές:• Danish Agency for Education and Quality (2024)• Better Internet for Kids / European School Education Platform• Eurydice – National Reforms in School Education• Yahoo News: “Denmark Bans Smartphones in Schools, Invests Millions in Books”