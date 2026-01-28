2026-01-28 19:24:41
Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο της Ελληνικήs Εθνικήs Ημέραs DNA διοργανώνει διαγωνισμό έκθεσης και σχεδίου με θέμα το DNA που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ηλικίας 12-17 ετών. Για τους όρους του διαγωνισμού δείτε την ιστοσελίδα https://www.pasteur.gr/el/dnaday. Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού 25 Iανουαρίου 2026 και λήξης 26 Μαρτίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].


