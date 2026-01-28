2026-01-28 13:39:47
Φωτογραφία για Το πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα - Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Το πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα



Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος





Η απελευθέρωση της Βόνιτσας έγινε στις 22 Δεκεμβρίου του 1828, μετά από  μάχη που δόθηκε στους πρόποδες του κάστρου, στην θέση «Τελωνείο»......



Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οδηγός χρήσης για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελεσμένων συνταγών του Προγράμματος Πρόληψης Παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οδηγός χρήσης για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελεσμένων συνταγών του Προγράμματος Πρόληψης Παχυσαρκίας
Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται οι αφίξεις νέων συρμών -Στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας ο ένατος –Πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται οι αφίξεις νέων συρμών -Στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας ο ένατος –Πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έτοιμο για… extreme ανακαίνιση το πρώτο σπίτι του Σπύρου Σούλη
Έτοιμο για… extreme ανακαίνιση το πρώτο σπίτι του Σπύρου Σούλη
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Μαχαιράς Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας - Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Μαχαιράς Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας - Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Απογευματινή ζώνη: το Deal κόβει πρώτο το νήμα, μάχη πίσω από την κορυφή
Απογευματινή ζώνη: το Deal κόβει πρώτο το νήμα, μάχη πίσω από την κορυφή
Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου
Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων»
«Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων»
Ματθίλδη Μαγγίρα: Kάποιοι στην τηλεόραση με έχουν αποκαλέσει “χτικιάρα”
Ματθίλδη Μαγγίρα: Kάποιοι στην τηλεόραση με έχουν αποκαλέσει “χτικιάρα”
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για MEGA απο κοντά ο ΣΚΑΪ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Προβάδισμα για MEGA απο κοντά ο ΣΚΑΪ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία – χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία – χαμηλές πτήσεις για τους υπόλοιπους
Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» οδηγεί την κούρσα
Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» οδηγεί την κούρσα