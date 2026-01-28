2026-01-28 13:39:47
ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Το πρώτο σχολείο στην απελευθερωμένη Βόνιτσα
Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Η απελευθέρωση της Βόνιτσας έγινε στις 22 Δεκεμβρίου του 1828, μετά από μάχη που δόθηκε στους πρόποδες του κάστρου, στην θέση «Τελωνείο»......
