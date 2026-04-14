





Το Star προχωρά στον σχεδιασμό της prime time για τη σεζόν 2026-2027, με αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα δύο από τα γνωστά ριάλιτι του καναλιού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews.

Η Φάρμα φαίνεται πως βρίσκεται σε αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει λάβει ακόμη το «πράσινο φως» για νέο κύκλο. Παρότι αρχικά ήταν στον προγραμματισμό, η διοίκηση του καναλιού διατηρεί επιφυλάξεις και εξετάζει εναλλακτικά πρότζεκτ για την αντικατάστασή της.

Αντίθετα, το GNTM επιστρέφει κανονικά τη νέα σεζόν, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τις αρχές Ιουνίου.

Πηγή: tvnea.com