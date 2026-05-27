





Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στο πρόγραμμα του Star ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με το κανάλι να αποφασίζει την ολοκλήρωση του Breakfast@Star ύστερα από τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πρωινή ζώνη.

Η απόφαση φαίνεται πως ελήφθη στο πλαίσιο της συνολικότερης αναδιάρθρωσης του προγράμματος, καθώς ο σταθμός επιδιώκει να περιορίσει το λειτουργικό κόστος και να επανασχεδιάσει τη ροή των ζωντανών εκπομπών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συντελεστές της εκπομπής ενημερώθηκαν επίσημα πως το Breakfast@Star δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο συνεργασίας του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου με το συγκεκριμένο project.

Το Star φέρεται αποφασισμένο να καταργήσει το πολύ πρωινό slot, καθώς η εκπομπή ξεκινούσε λίγο πριν τις 08:00. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει έναρξη του ζωντανού προγράμματος αρκετά αργότερα μέσα στη μέρα, χωρίς να αντικατασταθεί το Breakfast@Star από άλλη ψυχαγωγική εκπομπή.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι βρίσκεται η μετακίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη σε νωρίτερη ώρα μετάδοσης. Η εκπομπή της αναμένεται να αποκτήσει πιο διευρυμένη θεματολογία, συνδυάζοντας κοινωνικά ζητήματα με lifestyle και infotainment στοιχεία, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργείται στην πρωινή ζώνη.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για τις οριστικές αποφάσεις του σταθμού, καθώς το Star σχεδιάζει συνολικές αλλαγές στο καθημερινό του πρόγραμμα ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Πηγή: tvnea.com