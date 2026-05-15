Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη τροπολογία που αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για επιδότηση και στα ψυχαγωγικά προγράμματα, επηρεάζοντας άμεσα τον σχεδιασμό της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Τα κανάλια στρέφουν το βλέμμα τους στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΚΚΟΜΕΔ, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο εργαλείο στήριξης για παραγωγές entertainment. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Realnews, κυβερνητικοί παράγοντες έχουν ήδη προαναγγείλει τροπολογία που θα επεκτείνει το καθεστώς επιδότησης πέρα από τη μυθοπλασία, συμπεριλαμβάνοντας σόου και τηλεπαιχνίδια.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ρύθμισης θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν θα καθορίσουν ποιες παραγωγές ψυχαγωγίας θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης και ποιες θα μείνουν εκτός.

Η εξέλιξη αυτή αφορά ιδιαίτερα σταθμούς που βασίζονται περισσότερο στην ψυχαγωγία και λιγότερο στη μυθοπλασία, όπως το Star, ο ΣΚΑΪ και το Open, τα οποία περιμένουν τις τελικές αποφάσεις για να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους για την επόμενη χρονιά.

Πηγή: tvnea.com