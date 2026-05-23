2026-05-23 10:25:56
Φωτογραφία για «Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ



Πρόστιμα ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤ1 και Star Channel για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Η απόφαση της Αρχής ήρθε σχεδόν τρία χρόνια μετά το περιστατικό και αφορά τις εκπομπές «Το Πρωινό» με τον Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1 και «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star. Το ΕΣΡ έκρινε ότι υπήρξε μετάδοση γεγονότων χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και κοινωνική ευθύνη κατά τη διάρκεια των εκπομπών της 10ης Οκτωβρίου 2024.

Στο σκεπτικό των αποφάσεων επισημαίνεται πως η εκτενής προβολή του σπιτιού όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποδοσφαιριστής, αλλά και η αναπαραγωγή λεπτομερειών μέσω βίντεο, φωτογραφιών και μαρτυριών, δεν εξυπηρετούσαν την ενημέρωση του κοινού, αλλά στόχευαν κυρίως στον εντυπωσιασμό και την τηλεθέαση.

Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν με οριακή πλειοψηφία 5-3, χάρη στη διπλή ψήφο της προέδρου του ΕΣΡ Ευτέρπη Γκουτζαμάνη Δρίλια, καθώς υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των μελών. Μάλιστα, ορισμένα μέλη της Αρχής είχαν εισηγηθεί αυστηρότερη κύρωση, ζητώντας πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ είχε αποφασίσει τη μονοετή διαγραφή του Γιώργου Λιάγκα από την Ένωση Συντακτών λόγω παραβίασης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση του ΕΣΡ για το Open και την εκπομπή που παρουσίαζε τότε ο Πέτρος Κουσουλός, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
«Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επίσημα στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος - Αυτή ειναι η θέση που αναλαμβάνει
Επίσημα στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος - Αυτή ειναι η θέση που αναλαμβάνει
Ζέτα Μακρυπούλια: Παραμένει στον ΑΝΤ1 και επιστρέφει με ανανεωμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Ζέτα Μακρυπούλια: Παραμένει στον ΑΝΤ1 και επιστρέφει με ανανεωμένο το «Ρουκ Ζουκ»
Παρέμβαση ΕΣΡ: Οδηγίες προς τα ΜΜΕ για προσεκτική κάλυψη τραγικών περιστατικών
Παρέμβαση ΕΣΡ: Οδηγίες προς τα ΜΜΕ για προσεκτική κάλυψη τραγικών περιστατικών
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Στρατή Λιαρέλλη
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Στρατή Λιαρέλλη
Σία Κοσιώνη: Τα ραντεβού με ΑΝΤ1 και MEGA, οι αποκαλύψεις και το παρασκήνιο
Σία Κοσιώνη: Τα ραντεβού με ΑΝΤ1 και MEGA, οι αποκαλύψεις και το παρασκήνιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
Βρετανικά στρατεύματα εκπαιδεύονται στο μετρό του Λονδίνου για σενάρια πολέμου με τη Ρωσία!
Βρετανικά στρατεύματα εκπαιδεύονται στο μετρό του Λονδίνου για σενάρια πολέμου με τη Ρωσία!
Φυγή στη σύνταξη με νέο ρεκόρ 58.000 αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο.
Φυγή στη σύνταξη με νέο ρεκόρ 58.000 αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο.
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!
...η φυσική και αμόλυντη σοφία των βοτάνων στην καθημερινή μας ζωή και η φύση γίνεται σύμμαχος του νου και της ψυχής μας!