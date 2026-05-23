





Πρόστιμα ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤ1 και Star Channel για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Η απόφαση της Αρχής ήρθε σχεδόν τρία χρόνια μετά το περιστατικό και αφορά τις εκπομπές «Το Πρωινό» με τον Γιώργος Λιάγκας στον ΑΝΤ1 και «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star. Το ΕΣΡ έκρινε ότι υπήρξε μετάδοση γεγονότων χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και κοινωνική ευθύνη κατά τη διάρκεια των εκπομπών της 10ης Οκτωβρίου 2024.

Στο σκεπτικό των αποφάσεων επισημαίνεται πως η εκτενής προβολή του σπιτιού όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποδοσφαιριστής, αλλά και η αναπαραγωγή λεπτομερειών μέσω βίντεο, φωτογραφιών και μαρτυριών, δεν εξυπηρετούσαν την ενημέρωση του κοινού, αλλά στόχευαν κυρίως στον εντυπωσιασμό και την τηλεθέαση.

Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν με οριακή πλειοψηφία 5-3, χάρη στη διπλή ψήφο της προέδρου του ΕΣΡ Ευτέρπη Γκουτζαμάνη Δρίλια, καθώς υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των μελών. Μάλιστα, ορισμένα μέλη της Αρχής είχαν εισηγηθεί αυστηρότερη κύρωση, ζητώντας πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ είχε αποφασίσει τη μονοετή διαγραφή του Γιώργου Λιάγκα από την Ένωση Συντακτών λόγω παραβίασης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση του ΕΣΡ για το Open και την εκπομπή που παρουσίαζε τότε ο Πέτρος Κουσουλός, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1.

