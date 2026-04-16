





Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του δημιουργού της «Γης της ελιάς» με το Mega, ο ΣΚΑΪ προχώρησε σε συμφωνία μαζί του, αποδεχόμενος την πρόταση για ένα ευρύτερο project που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο σειρές, όπως αναφέρει η RealNews.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει στη συνεργασία χαρακτήρα στρατηγικής κίνησης, στα πρότυπα αντίστοιχων συμφωνιών που έχει κάνει στο παρελθόν το κανάλι με τον Ατζούν Ιλιτζαλί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» προορίζεται για τη ζώνη πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ οι «Μπλε ώρες» θα ενταχθούν στο prime time πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι δύο παραγωγές αναμένεται να προβάλλονται τέσσερις φορές την εβδομάδα, καθώς η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο έχουν ήδη δεσμευτεί από άλλες εκπομπές του σταθμού.

