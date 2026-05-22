2026-05-22 17:39:47
Φωτογραφία για Αυτός αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ

 



Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον

Άγγελο Πετρόπουλο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Ο Άγγελος Πετρόπουλος είναι δημοσιογράφος και στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική ενημέρωση, τα ψηφιακά μέσα και την ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων: το NBC News, το CBS News / 60 Minutes, το VICE και οι New York Times, για τους οποίους κάλυψε μεγάλες διεθνείς κρίσεις και έκανε έρευνες που τιμήθηκαν με διεθνή βραβεία.

Στην Ελλάδα έχει αναλάβει επιτελικές θέσεις σε τηλεοπτικούς και ψηφιακούς οργανισμούς, ξεκινώντας την καριέρα του από την εκπομπή “Οι Φάκελοι”.

Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης που αναλαμβάνει άμεσα, ο Άγγελος Πετρόπουλος με την πείρα, την κατάρτιση και την τεχνογνωσία του, θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αναγκαία αναβάθμιση και αξιοποίηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ενημερωτικού προγράμματος του ΣΚΑΪ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον με την αμεσότητα και την αξιοπιστία που εγγυώνται οι δημοσιογράφοι του Ομίλου.

Ο Φώτης Καφαράκης παραμένει Αναπληρωτής Διευθυντής Ειδήσεων στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο skai.gr, ο Κωστής Τσιακανίκας Διευθυντής Ενημερωτικών εκπομπών της τηλεόρασης και ο Βασίλης Χιώτης Διευθυντής του ΣΚΑΪ 100,3.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εύχεται στον Άγγελο Πετρόπουλο καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!









Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ 2026: Από 23 Μαΐου οι αιτήσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ 2026: Από 23 Μαΐου οι αιτήσεις
Δίκη για τα Τέμπη: Τι αλλάζει στην αίθουσα διεξαγωγής της - Αναρτήθηκε η νέα κάτοψη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δίκη για τα Τέμπη: Τι αλλάζει στην αίθουσα διεξαγωγής της - Αναρτήθηκε η νέα κάτοψη.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επίσημα στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος - Αυτή ειναι η θέση που αναλαμβάνει
Επίσημα στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος - Αυτή ειναι η θέση που αναλαμβάνει
Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής για ΣΚΑΪ: «Θα δώσουμε την ευκαιρία στο κανάλι να αλλάξει τη στάση του»
Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής για ΣΚΑΪ: «Θα δώσουμε την ευκαιρία στο κανάλι να αλλάξει τη στάση του»
Αυτή είναι η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Survivor
Αυτή είναι η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Survivor
Νέα εποχή στον Όμιλο ANT1: Ο Γιάννης Μιχελάκης στη θέση του Στρατή Λιαρέλλη;
Νέα εποχή στον Όμιλο ANT1: Ο Γιάννης Μιχελάκης στη θέση του Στρατή Λιαρέλλη;
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τακτική μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος e-presence.gov.gr) Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 26 Μαΐου στις 07:00 μ.μ.
Τακτική μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος e-presence.gov.gr) Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 26 Μαΐου στις 07:00 μ.μ.
Συνάντηση των Εργαζομένων της Hellenic train με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Roberto Rinaudo.
Συνάντηση των Εργαζομένων της Hellenic train με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Roberto Rinaudo.
Παρέμβαση ΠΦΣ για τη φαρμακευτική κάνναβη: Πίστωση στα φαρμακεία ώστε να μη ζημιωθούν από το ήδη αγορασμένο στοκ
Παρέμβαση ΠΦΣ για τη φαρμακευτική κάνναβη: Πίστωση στα φαρμακεία ώστε να μη ζημιωθούν από το ήδη αγορασμένο στοκ
Επίσημα στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος - Αυτή ειναι η θέση που αναλαμβάνει
Επίσημα στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Παπαδρόσος - Αυτή ειναι η θέση που αναλαμβάνει
Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής για ΣΚΑΪ: «Θα δώσουμε την ευκαιρία στο κανάλι να αλλάξει τη στάση του»
Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής για ΣΚΑΪ: «Θα δώσουμε την ευκαιρία στο κανάλι να αλλάξει τη στάση του»