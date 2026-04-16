Η αλήθεια είναι πως το Wi-Fi, παρά την τεράστια εξέλιξή του, αρχίζει να «ασφυκτιά» λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων και των παρεμβολών στις ραδιοσυχνότητες. Εδώ έρχεται το Li-Fi (Light Fidelity), μια τεχνολογία που υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα χρησιμοποιώντας το φως αντί για τα ραδιοκύματα.

Ας δούμε τι είναι αυτή η τεχνολογία και πώς φτάσαμε στις εξωπραγματικές ταχύτητες των 362 Gbps.

Τι είναι το Li-Fi;

Το Li-Fi χρησιμοποιεί το φάσμα του ορατού φωτός, των υπερύθρων ή του υπεριώδους για τη μετάδοση δεδομένων. Αντί για κεραίες και ρούτερ ραδιοκυμάτων, χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED που τρεμοπαίζουν σε τόσο υψηλές συχνότητες που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί.

Πώς λειτουργεί:

Ένας κωδικοποιητής μετατρέπει τα δεδομένα σε παλμούς φωτός.

Η λυχνία LED εκπέμπει αυτούς τους παλμούς.

Ένας φωτοανιχνευτής στη συσκευή σας (smartphone, laptop) λαμβάνει το σήμα και το μετατρέπει ξανά σε ψηφιακή πληροφορία.

Η επίδοση-μαμούθ των 362 Gbps

Ενώ το Wi-Fi 7 (η τελευταία λέξη της τεχνολογίας) αγγίζει θεωρητικά τα 46 Gbps, ερευνητικά προγράμματα έχουν καταφέρει να σπάσουν το φράγμα των 360+ Gbps σε εργαστηριακές συνθήκες.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω:

Wavelength Division Multiplexing (WDM): Χρήση διαφορετικών χρωμάτων (μηκών κύματος) φωτός ταυτόχρονα, όπου το καθένα μεταφέρει ένα ξεχωριστό κανάλι δεδομένων.

Τεχνολογία Laser: Αντί για απλά LED, η χρήση μικρο-laser επιτρέπει ακόμα υψηλότερες συχνότητες μετάδοσης.

Γιατί να μας νοιάζει; (Πλεονεκτήματα)

Αδιανόητη Ταχύτητα: Μπορείτε να κατεβάσετε μια ταινία 4K σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Ασφάλεια: Το φως δεν διαπερνά τους τοίχους. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να «κλέψει» το ίντερνετ σας από το διπλανό διαμέρισμα ή το δρόμο.

Μηδενικές Παρεμβολές: Ιδανικό για νοσοκομεία, αεροπλάνα ή εργοστάσια όπου τα ραδιοκύματα του Wi-Fi μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε ευαίσθητα μηχανήματα.

Χωρητικότητα: Το φάσμα του φωτός είναι περίπου 10.000 φορές μεγαλύτερο από το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων.

Υπάρχουν περιορισμοί;

Φυσικά, καμία τεχνολογία δεν είναι τέλεια (ακόμα):

Εμβέλεια και Εμπόδια: Αν κλείσετε την πόρτα ή μπει κάποιος ανάμεσα στη λάμπα και τη συσκευή, το σήμα μπορεί να χαθεί.

Υποδομές: Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός σε κάθε δωμάτιο, καθώς το φως δεν «στρίβει» στις γωνίες.

Φορητότητα: Προς το παρόν, οι δέκτες Li-Fi είναι συχνά εξωτερικά dongles και όχι ενσωματωμένοι στα κινητά μας.

Το μέλλον

Το Li-Fi δεν αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως το Wi-Fi, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Φανταστείτε ένα γραφείο όπου το Wi-Fi καλύπτει τη βασική συνδεσιμότητα και το Li-Fi πάνω από το κεφάλι σας προσφέρει «υπερ-ταχύτητες» για βαριές εργασίες.

Πώς σου φαίνεται η ιδέα να συνδέεσαι στο internet απλά ανάβοντας το φωτιστικό του γραφείου σου;

