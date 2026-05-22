2026-05-22 12:58:27

Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών βρέθηκαν σήμερα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, στο πλαίσιο της αγωγής που έχουν καταθέσει εις βάρος του ΣΚΑΪ, έπειτα από την αποχώρησή τους από την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».



Οι κάμερες ήταν παρόντες στη διαδικασία, μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις και το σχετικό ρεπορτάζ.



«Οι δύο δημοσιογράφοι έφτασαν νωρίς στο Ειρηνοδικείο, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, τον κύριο Μαντά και τον κύριο Πετρόπουλο, οι οποίοι είπαν στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήρθαν για να υποστηρίξουν ολόκληρη τη δημοσιογραφία Αλλά και για να καταδείξουν την άδικη απόλυση του κυρίου Κουρδή και να διεκδικήσουν την πλήρη σύμβαση της κυρίας Ρέβη με τους όρους που είχε κατά την παρουσίαση της εκπομπής στον πρώτο χρόνο που ήταν στον τηλεοπτικό αέρα», είπε αρχικά ο Αργύρης Ηλιάδης.



«Να δούμε τι θα πει μέσα ο ΣΚΑΙ, ελπίζω να έρθει μεταμελημένος και να πει πως ότι έγινε, έγινε και τώρα θα τα αλλάξει όλα αυτά… Ας δώσουμε την ευκαιρία στον ΣΚΑΙ να αλλάξει τη στάση του και μετά να τα πούμε», ανέφερε ο δικηγόρος Αναστάσιος Πετρόπουλος.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ