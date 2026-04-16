2026-04-16 17:28:15
Φωτογραφία για Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλος: Τα εμπόδια στη συμφωνία με τον ΣΚΑΪ και οι ανοιχτές διαπραγματεύσεις

 



Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς λαμβάνονται αποφάσεις για τη νέα σεζόν, με στόχο την ενίσχυση του προγράμματός τους με δυνατά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελά στο newsit, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ για ενδεχόμενη μετακίνησή τους στο κανάλι.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Το συμβόλαιο φαίνεται να είναι τριετές και όχι πενταετές, ενώ ο σταθμός έχει θέσει συγκεκριμένους όρους, όπως στόχους τηλεθέασης και αυξημένο διαφημιστικό χρόνο.

Από την πλευρά τους, οι δύο παρουσιαστές, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, επιδιώκουν να έχουν έσοδα και από τοποθετήσεις προϊόντων μέσα στην εκπομπή, κάτι που αποτελεί βασικό σημείο διαπραγμάτευσης.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται συνάντησή τους με την ΕΡΤ για το μέλλον της εκπομπής «Στούντιο 4», γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις. Σε περίπτωση συμφωνίας με τον ΣΚΑΪ, σχεδιάζεται μια νέα εκπομπή με παρόμοια φιλοσοφία αλλά διαφορετικό τίτλο, καθώς τα δικαιώματα του υπάρχοντος ανήκουν στην ΕΡΤ.

Τέλος, υπάρχει συζήτηση ώστε να αναλάβουν και την παραγωγή μίας ακόμη εκπομπής, χωρίς όμως να την παρουσιάζουν οι ίδιοι.



Πηγή: tvnea.com
Ευρώπη: Ποιές είναι οι πιο εύκολες χώρες για να ταξιδέψετε με τρένο το καλοκαίρι - Τί ισχύει με την Ελλάδα.
