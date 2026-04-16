2026-04-16 12:28:38
Φωτογραφία για «My Style Rocks»: Επιστρέφει με αλλαγές...

 



Το «My Style Rocks» μπορεί φέτος να μην βρέθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, όμως όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται να επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένη μορφή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το mytv, ο 9ος κύκλος του ριάλιτι μόδας αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντικές αλλαγές, τόσο στη δομή του όσο και στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κριτική επιτροπή.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, που έχει συνδεθεί άρρηκτα με το project, φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει, ενώ το όνομα του Δημήτρη Σκουλού βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο ως πιθανός αντικαταστάτης. Την ίδια στιγμή, αβέβαιο παραμένει και το μέλλον της Έλενας Χριστοπούλου, με το ενδεχόμενο αποχώρησής της να είναι ανοιχτό, κάτι που θα φέρει νέα πρόσωπα στο πάνελ.

Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση, αρκετά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να ξεχωρίζει, ως μία από τις επικρατέστερες επιλογές για τη θέση της παρουσιάστριας.



Πηγή: tvnea.com
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.
Αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.
Εντελώς ανανεωμένο το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει δυναμικά - Αυτή θα ειναι η επιτροπή
Εντελώς ανανεωμένο το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει δυναμικά - Αυτή θα ειναι η επιτροπή
Επιστρέφει το «The Floor» με τον 3ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Επιστρέφει το «The Floor» με τον 3ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η πρωτοβουλία DiscoverEU επιστρέφει το 2026 με 40.000 κάρτες εισόδου για νέους ταξιδιώτες.
Η πρωτοβουλία DiscoverEU επιστρέφει το 2026 με 40.000 κάρτες εισόδου για νέους ταξιδιώτες.
Πρόταση – «σοκ» για αλλαγές στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης
Πρόταση – «σοκ» για αλλαγές στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Ενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα ΦΥΚ νέα κατηγορία (αντι-TNFα) για διάθεση μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων!
ΠΦΣ: Ενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα ΦΥΚ νέα κατηγορία (αντι-TNFα) για διάθεση μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/4/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μπροστά το «Happy Day» – Κοντά η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μπροστά το «Happy Day» – Κοντά η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά οι «Αταίριαστοι» – Ανάσα μπροστά από το «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά οι «Αταίριαστοι» – Ανάσα μπροστά από το «Buongiorno»
Μεσημεριανή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Αποκαλύψεις»