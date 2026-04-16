Το «My Style Rocks» μπορεί φέτος να μην βρέθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, όμως όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται να επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένη μορφή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το mytv, ο 9ος κύκλος του ριάλιτι μόδας αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντικές αλλαγές, τόσο στη δομή του όσο και στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κριτική επιτροπή.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, που έχει συνδεθεί άρρηκτα με το project, φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει, ενώ το όνομα του Δημήτρη Σκουλού βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο ως πιθανός αντικαταστάτης. Την ίδια στιγμή, αβέβαιο παραμένει και το μέλλον της Έλενας Χριστοπούλου, με το ενδεχόμενο αποχώρησής της να είναι ανοιχτό, κάτι που θα φέρει νέα πρόσωπα στο πάνελ.

Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση, αρκετά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να ξεχωρίζει, ως μία από τις επικρατέστερες επιλογές για τη θέση της παρουσιάστριας.

