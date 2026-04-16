Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το νέο ΦΕΚ (Β’ 1889/02.04.2026), σύμφωνα με το οποίο:

Ορίζεται η δυνατότητα διακίνησης φαρμάκων που περιέχουν δραστικές ουσίες της θεραπευτικής κατηγορίας των βιολογικών παραγόντων – αναστολέων του TNFα, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 25.000 συνταγές μηνιαίως. Μετά τη διάθεση των φαρμάκων και της δεύτερης θεραπευτικής κατηγορίας οι συνταγές που μπορούν να εκτελεστούν από τα φαρμακεία ανέρχονται στις 50.000 το μήνα.

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθορίστηκε η έναρξη εφαρμογής από σήμερα 16 Απριλίου, νωρίτερα από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία για τις 20 Απριλίου όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη σταδιακή διεύρυνση του καταλόγου των ΦΥΚ που διακινούνται μέσω του ιδιωτικού φαρμακείου μέχρι τον αριθμό των 67.000 μηνιαίως.

Στόχος μας όμως είναι, μετά τη διάθεση και των φαρμάκων της τρίτης θεραπευτικής κατηγορίας, να διατίθενται ισότιμα για τους ασθενείς όλα τα ΦΥΚ από τα φαρμακεία μας, ενισχύοντας την άμεση και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, την ασφάλεια στη διάθεση της θεραπευτικής αγωγής και την αποσυμφόρηση των δομών του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο επιστημονικός ρόλος του φαρμακοποιού στην ορθή συμβουλευτική, προσήλωση και υποστήριξη των ασθενών που λαμβάνουν εξειδικευμένες βιολογικές θεραπείες.

Για τον σκοπό αυτό, η επιστημονική ομάδα του Π.Φ.Σ. έχει προγραμματίσει εκπαιδευτικό webinar, μέσω του οποίου οι φαρμακοποιοί θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση για τα φάρμακα της νέας θεραπευτικής κατηγορίας, τα οποία πλέον διακινούνται και μέσω των φαρμακείων μας.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ καθώς και το αναλυτικό κατάλογο των σκευασμάτων της νέας θεραπευτικής κατηγορίας που ήδη είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Επισυνάπτουμε επίσης των κατάλογο των 235 σκευασμάτων που αντιστοιχούν στις 2 πρώτες θεραπευτικές κατηγορίες, των ογκολογικών φαρμάκων και των σκευασμάτων για την σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ζητήσαμε από τον ΕΟΠΥΥ.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

