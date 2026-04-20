2026-04-20 06:52:33

Νέα επικοινωνία είχαν πρόσφατα ο διευθύνοντας σύµβουλος του ΟΣΕ Χρήστο Παληός µε τον Δήµαρχο Καλαβρύτων Αθανάσιο Παπαδόπουλο αλλά και το Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐµη όπου τέθηκε εκ νέου και το θέµα της λεωφορειακής γραµµής, µεταξύ Διακοπτού και Καλαβρύτων.«Θα ήταν εύλογο, µετά την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού, το αίτηµα για την λεωφορειακή σύνδεση, να ικανοποιηθεί άµεσα» sidirodromikanea

