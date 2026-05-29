2026-05-29 16:47:08

Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα sidirodromikanea

