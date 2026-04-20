2026-04-20 08:16:00
Πράγματι, η Intel έριξε και επίσημα στην αγορά τους Core Series 3 “Wildcat Lake” (16 Απριλίου 2026), φέρνοντας την αρχιτεκτονική των 18A σε πιο προσιτά και «λεπτά» laptops.

Αν οι Core Ultra 3 (Panther Lake) είναι οι "bodybuilders" της παρέας, οι Wildcat Lake είναι οι "marathon runners": επικεντρώνονται στην τρομερή αυτονομία και το χαμηλό κόστος, χωρίς να θυσιάζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Τι φέρνει η νέα σειρά;

Η Intel άλλαξε τη συνταγή εδώ, εστιάζοντας σε ένα υβριδικό layout που δίνει προτεραιότητα στην οικονομία ενέργειας:

Αρχιτεκτονική Πυρήνων: Συνδυάζουν πυρήνες επιδόσεων Cougar Cove (P-cores) με πυρήνες χαμηλής κατανάλωσης (LPE-cores). Οι παραδοσιακοί E-cores απουσιάζουν για χάρη των πιο αποδοτικών LPE.

Τεχνολογία 18A: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κορυφαίο node της Intel σε entry-level επεξεργαστές.

Γραφικά Xe3: Ενσωματωμένα γραφικά αρχιτεκτονικής "Celestial", αν και περιορισμένα σε 1-2 Xe cores για βασικές εργασίες και ελαφρύ gaming.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Διαθέτουν NPU με απόδοση έως 17 TOPS, αρκετή για AI features σε βιντεοκλήσεις και βασικές αυτοματοποιήσεις των Windows.

Αυτονομία: Η Intel υπόσχεται έως και 18,5 ώρες streaming στο Netflix, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για τα οικονομικά laptops.

Η Γκάμα των Επεξεργαστών (SKUs)ΜοντέλοΠυρήνες (P+LPE)Max TurboNPU (TOPS)Core 7 3602P + 4LPE (6)4.8 GHz17Core 5 3302P + 4LPE (6)4.6 GHz16Core 3 3041P + 4LPE (5)4.3 GHz15Γιατί μας ενδιαφέρει;

Αυτοί οι επεξεργαστές προορίζονται για laptops που θα βλέπεις συχνά σε προσφορές, για φοιτητική χρήση ή για δουλειά γραφείου (όπως τα νέα Acer Aspire Go και ASUS Vivobook). Είναι η απάντηση της Intel στους ARM επεξεργαστές της Qualcomm και της Apple στην κατηγορία των 500-800€.

Πιστεύεις ότι η έμφαση στην αυτονομία είναι πιο σημαντική από τις καθαρές επιδόσεις για ένα καθημερινό laptop, ή προτιμάς να έχεις «γκάζια» ακόμα κι αν χρειάζεται να κουβαλάς φορτιστή;



