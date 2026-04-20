2026-04-20 14:36:58
Φωτογραφία για Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για τον Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου;
Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.


Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, έχει ξεχωρίσει και διακριθεί στην ελληνική μυθοπλασία, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο τους τηλεοπτικό ταξίδι.

Μετά τις «8 Λέξεις» που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ», μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ».

Η επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα.

Πηγή: tvnea.com
Το νέο δυνατό ψυχολογικό θρίλερ του Alpha με σπουδαίο καστ και θέμα το bullying
Τσερνόμπιλ 40 χρόνια μετά: Ο άνθρωπος έφυγε, η φύση κατέλαβε το τοπίο
Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη στη σειρά «Μπλε Ώρες» του Αντρέα Γεωργίου
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλος: Τα εμπόδια στη συμφωνία με τον ΣΚΑΪ και οι ανοιχτές διαπραγματεύσεις
Στρατηγική στροφή του ΣΚΑΪ στη μυθοπλασία με Ανδρέα Γεωργίου
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ
Hellenic Train: Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες στις 26, 28 και 30 -4-2026
Η Κίνα εγκαινιάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή προς την Ευρώπη.
Αυτός ο παρουσιαστής ανανέωσε την συνεργασία με τον ΑΝΤ1
Συντάξεις: Γιατί αδικούνται όσοι δουλεύουν 45 χρόνια; [αποκαλυπτικά παραδείγματα].
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυναμικό προβάδισμα για «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι»
