





Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή του στη μυθοπλασία για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με νέες προτάσεις και ισχυρές προσθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μίνι σειρές, οι οποίες αναμένεται να ξεχωρίσουν τόσο για τη θεματολογία όσο και για το καστ τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, που κυκλοφορεί, ένα από τα πιο δυνατά projects του σταθμού είναι η νέα σειρά με τίτλο «Οι Άλλοι». Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία crime, που αποτελεί ελληνική διασκευή της βραζιλιάνικης παραγωγής «Os outros» (The Others). Η σειρά εστιάζει στο φαινόμενο του bullying στην εφηβεία, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι οικογένειες στη διαμόρφωση και την εξέλιξή του.

Το project συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ, σηματοδοτώντας παράλληλα και επιστροφές γνωστών ηθοποιών στον Alpha. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στο κανάλι έπειτα από έντεκα χρόνια από το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και πέντε χρόνια από την «Αγγελική», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πατέρα ενός εφήβου που έρχεται αντιμέτωπος με ακραία σχολική βία. Μαζί του, η Μαρίνα Καλογήρου επιστρέφει επίσης στον Alpha, υποδυόμενη τη σύζυγό του.

Στη σειρά συμμετέχουν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Νίκος Ψαρράς και η Μαρία Ναυπλιώτου, ως το δεύτερο ζευγάρι γονιών, ενώ στο καστ φέρονται να έχουν «κλειδώσει» επίσης η Αγλαΐα Παππά και ο Χάρης Φραγκούλης.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε δύο οικογένειες που ζουν σε κοντινή απόσταση και βλέπουν τις ζωές τους να ανατρέπονται όταν οι έφηβοι γιοι τους συγκρούονται βίαια, οδηγώντας τις σχέσεις των γονιών σε μια κλιμάκωση γεμάτη ένταση και ακραίες συνέπειες.

Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς, στην πρώτη του τηλεοπτική δουλειά. Η σειρά θα αποτελείται από 12 επεισόδια, με παραγωγή της PrimaVisione. Η βραζιλιάνικη original σειρά έκανε πρεμιέρα το 2023 και έχει ήδη φτάσει στον τρίτο της κύκλο.

