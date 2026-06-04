2026-06-04 00:49:33
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ: Δεν επιστρέφει το Big Brother – Τι θα συμβεί με το κενό του Survivor

 



Τις τελευταίες ημέρες έντονη ήταν η φημολογία ότι το Big Brother θα επέστρεφε στον ΣΚΑΪ την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, προκειμένου να καλύψει το κενό που αφήνει το Survivor στην prime time ζώνη. Τα σχετικά δημοσιεύματα και σενάρια πυροδότησαν συζητήσεις γύρω από τα σχέδια του σταθμού για το νέο του πρόγραμμα. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο επαναφοράς του reality εγκλεισμού δεν προχωρά και το project βρίσκεται πλέον εκτός σχεδιασμού. Παρά το γεγονός ότι το όνομα του Big Brother έπεσε στο τραπέζι ως μία οικονομικά ασφαλής λύση μετά τις αλλαγές που εξετάζονται στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του καναλιού, οι τελικές αποφάσεις φαίνεται να οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση. 

Στον ΣΚΑΪ συνεχίζουν να αναζητούν τις κατάλληλες επιλογές για την ενίσχυση της βραδινής ζώνης, με νέα formats και εναλλακτικές προτάσεις να αξιολογούνται το τελευταίο διάστημα. Έτσι, το Big Brother δεν αναμένεται να αποτελέσει τη λύση για την αντικατάσταση του Survivor, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα. 

Το τοπίο για το πρόγραμμα της νέας σεζόν παραμένει ανοιχτό, με τις οριστικές ανακοινώσεις του σταθμού να αναμένονται το προσεχές διάστημα.



Πηγή: tvnea.com
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