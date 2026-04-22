





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 18.2%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 14.1%, ενώ πολύ καλή πορεία κατέγραψε και το «MasterChef 10» με 12.3%, μαζί με τους «Σούπερ Ήρωες» που σημείωσαν 12.0%.

Στη συνέχεια κινήθηκε το «Μία Νύχτα Μόνο» με 11.1%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 10.5%.

Πιο πίσω βρέθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 9.2%, το «Survivor» με 9.0% και το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 8.7%, ενώ το «Grand Hotel» σημείωσε 8.0%.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 7.6%, ενώ το «Γιατί ρε πατέρα;» κατέγραψε 5.9% και το «Το Πέμπτο Στοιχείο» (Open) 4.7%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Το Παιδί» με 3.7% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.0%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «The 2Night Show» με 13.0%, ενώ ακολούθησαν το «Prime Time» με 7.1% και το «Status Quo» με 4.4%.

Πηγή: tvnea.com