Παρότι στο παρελθόν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Γρηγόρης Αρναούτογλου, φαίνεται πως πλέον το κλίμα μεταξύ τους έχει διαφοροποιηθεί.Μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102.2, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, με αφορμή –όπως όλα δείχνουν– κάποιο σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την εκπομπή του, άφησε αιχμές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής. Εκεί πέρα κάνει μια εκπομπή… δυστυχώς δεν πάει καλά καθόλου εκεί στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Εγώ λέω, δεν είναι ότι κάνει βόλτα και ακούει εκεί στο πρωινό στο My Radio. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου… Τώρα βέβαια, ακούγοντας άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι Με ενημέρωσαν τώρα ότι έκανε μια βόλτα σε άλλα ραδιόφωνα, για ποιο λόγο είναι πρώτα τ’ άλλα ραδιόφωνα κι αυτός δεν είναι πρώτος. Λέγοντας στο τέλος ότι «δεν άκουσα και κάτι ιδιαίτερο, εμείς είμαστε καλύτεροι». Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα ραδιόφωνα, καλά έκανες και την έκανες, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Εμείς το έχουμε κάνει καμιά… πριν από καμιά δεκαπενταετία.Άρα τώρα το να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τα δικά σου εκεί πέρα και κοίταξε να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ. Και άσε τι κάνουμε εμείς, να αρέσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει. Γιατί τελικά οι δυο μας, και όλοι μας, δεν μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που ακούν να βγάλουν το συμπέρασμα και κοίταξε να δεις τι να κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, απ’ τα βάθη της καρδιάς μας».Πηγή: tvnea.com