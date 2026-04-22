2026-04-22 13:43:33
Φωτογραφία για Άρια Καλύβα: «Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με τα νούμερα τηλεθέασης. Θα ήταν υποκρισία να σου έλεγα ότι ανοίγω σαμπάνιες»
Η Άρια Καλύβα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», σχολιάζοντας ανοιχτά τόσο τη φυσιογνωμία του «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open όσο και το τηλεοπτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η εκπομπή.

Η δημοσιογράφος στάθηκε στα νούμερα τηλεθέασης, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου. Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι υπάρχουν στοιχεία του προγράμματος που, όπως υποστήριξε, δεν της επιτρέπουν να κινηθεί στη θεματολογία που θα ήθελε να αναπτύξει.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν έχω συζητήσει ακόμα για τον επόμενο χρόνο. Θα έρθει κάποια στιγμή κι αυτή η στιγμή και θα το μάθετε απ’ το κανάλι, όποιο κι αν είναι αυτό.

Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με τα νούμερα τηλεθέασης. Θα ήταν υποκρισία να σου έλεγα ότι ανοίγω σαμπάνιες κάθε φορά που βλέπουμε τα νούμερα να αποτυπώνονται. Θέλω όμως να πω ότι τα ποσοστά είναι και ο καθρέφτης των επιλογών μας. Και οι επιλογές, όπως φαίνεται αυτής της εκπομπής, είναι σαφείς. Τι θέλω να πω με αυτό; Όταν επιλέγεις μία light ψυχαγωγία και μια συστηματική αποφυγή της σκληρής ενημέρωσης, καταλαβαίνεις ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σκληρή ενημέρωση, αντιλαμβάνομαι ότι απαιτεί ένα ειδικό βάρος, που ενδεχομένως λίγοι μπορούν να το σηκώσουν» τόνισε η Άρια Καλύβα.

Πηγή: tvnea.com
Ημερήσια εκδρομή του Σωματείου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Β. Ελλάδος, στη Μονή Ιωάννου Προδρόμου και στα Οχυρά Ρούπελ.
Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision: «Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο –«Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο – ο Ακύλας είναι πανέτοιμος»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/4/2026)
Μαμά επιβιβάζεται σε νυχτερινό τρένο με μια κουζίνα γεμάτη σπιτικό φαγητό!
Προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές στο κέντρο της Μαδρίτης - Καθυστερήσεις των τρένων σε ώρες αιχμής.
Απογευματινή ζώνη: Ισχυρό το «Live News» – Άνοδος για «Τροχό»
Αιχμηρή απάντηση Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Κοίταξε τα δικά σου και άσε τους άλλους»
Prime time ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» – Κοντά «Να μ’ αγαπάς» και «MasterChef»