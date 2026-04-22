Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 16.2%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση της ημέρας.

Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 14.7%, ενώ κοντά κινήθηκαν το «Deal. IX (E)» με 12.8% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 12.7%.

Στη συνέχεια βρέθηκε το «The Chase» με 11.9%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 10.2%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Rouk Zouk» με 8.9% και το «Στούντιο 4» με 8.1%, ενώ το «Cash or Trash» κατέγραψε 7.1%.

Χαμηλότερα βρέθηκε ο «Ανακατωσούρας» (ΣΚΑΪ) με 5.9% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.6%, ενώ στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Το Χούμε!» με 2.2%.

