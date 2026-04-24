Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη σάρωση συνταγής με ΦΥΚ στο πρόγραμμα φαρμακείου, εμφανίζεται μέσω ΗΔΥΚΑ το μήνυμα: «Υποστηρίζει κατ ́οίκον παράδοση» το οποίο δεν μας αφορά , δεν θα πρέπει να του δίνετε σημασία και το οποίο ζητήσαμε να καταργηθεί.

Αυτό το μήνυμα δεν συνεπάγεται αδυναμία διάθεσης του συγκεκριμένου ΦΥΚ με αγορά και πώληση. Ο φαρμακοποιός μπορεί να προβεί στην αγορά του φαρμάκου και στην εκτέλεση της συνταγής όπως όλα τα άλλα φάρμακα, εφόσον πρόκειται για φάρμακο ΦΥΚ του πίνακα 1Β, τα οποία χορηγούνται από τα φαρμακεία μας στην περίπτωση που ο ΚΑΚ (εταιρεία) έχει επιλέξει να διαθέτει αυτά μέσω του ιδιωτικού φαρμακείου.

Μπορούν να χορηγηθούν λοιπόν όλα τα 1Β φάρμακα του καταλόγου των ΦΥΚ κανονικά εφόσον τα δίνει η εταιρεία, εκτός των ΦΥΚ που απαιτούν ΣΗΠ, (Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης) για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει σχετικά όπως και τους Φ.Σ. ότι υπάρχει ενημέρωση στα προγράμματα φαρμακείου κατά τη σάρωση και κατά την εκτέλεση της συνταγής , ότι δεν εκτελούνται από τα φαρμακεία μας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

