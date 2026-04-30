2026-04-30 10:28:32
Φωτογραφία για Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ



Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια της διαδικτυακής μας συνάντησης σχετικά με τη λειτουργία της νέας πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο Excel που περιλαμβάνει στοιχεία φαρμακείων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων. Τα εν λόγω φαρμακεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και εισόδου στο πιλοτικό περιβάλλον του SSO.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην παροχή κατάλληλης καθοδήγησης, καθώς και στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών από πλευράς ιδιωτικών φαρμακείων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο νέο περιβάλλον της πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.

Με Εκτίμηση,

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» οριακά μπροστά
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/4/2026)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ευχαριστήρια επιστολή .
Ανακίνωση ΙΛΥΔΑ ΑΕ για την εγγραφή στην ΚΜΕΣ
Europharmacy: Είμαστε Δίπλα σας για την Εγγραφή στο SSO και τη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ!
Τα προγράμματα βοηθούν στην εγγραφή ΚΜΕΣ!
Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόσβαση στη νέα Πύλη ΚΜΕΣ. Με την εκπαιδευτική ευθύνη του ΠΦΣ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» με μεγάλη διαφορά στην κορυφή - Έφτασε μέχρι και 24,5%
Δραματικό βίντεο δείχνει πατέρα να προστατεύει βρέφος κάτω από κινούμενο τρένο στο Μπαγκλαντές!
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ smartphones ΚΑΙ PC ΩΣ ΤΟΥΣ AI servers
Η ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσης της αμοιβής των διδακτορικών φοιτητών και των μεταδιδακτόρων
