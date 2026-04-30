Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια της διαδικτυακής μας συνάντησης σχετικά με τη λειτουργία της νέας πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο Excel που περιλαμβάνει στοιχεία φαρμακείων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων. Τα εν λόγω φαρμακεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και εισόδου στο πιλοτικό περιβάλλον του SSO.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην παροχή κατάλληλης καθοδήγησης, καθώς και στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών από πλευράς ιδιωτικών φαρμακείων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο νέο περιβάλλον της πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

