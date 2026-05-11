2026-05-11 19:31:56
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Διευκρινίσεις του ΑΤΠΣΥΤΕ σχετικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών με ΦΥΚ



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης του Ταμείου της Τραπέζης Ελλάδος αναφορικά με τη διαδικασία εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία:

1. Ο φαρμακοποιός είναι πλήρως διασφαλισμένος κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής με ΦΥΚ του ΑΤΠΣΥΤΕ, καθόσον η δυνατότητα “ανοίγματος” και εκτέλεσης της συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχει χορηγηθεί ηλεκτρονικά η προβλεπόμενη έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου.

2. Η διαφοροποίηση που υλοποιήθηκε αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία έγκρισης για τα Φ.Υ.Κ. λιανικής αξίας άνω των 500 ευρώ ανά φαρμακευτικό σκεύασμα, για τα οποία απαιτείται έγκριση από την αρμόδια «Ιατρική Επιτροπή Έγκρισης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους» προτού η συνταγή γίνει διαθέσιμη για εκτέλεση. Στις περιπτώσεις αυτές για τα ΦΥΚ άνω των 500 ευρώ, η σχετική απόφαση της Επιτροπής του ΑΤΠΣΥΤΕ δεν δίδεται στον ασφαλισμένο και δεν αναζητείται από τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση, ούτε επισυνάπτεται η νοσοκομειακή γνωμάτευση για το ΦΥΚ βάσει του νόμου.

 

  

3. Στις περιπτώσεις όμως των ΦΥΚ κάτω των 500 ευρώ στη λιανική, η συνταγή εγκρίνεται ηλεκτρονικά από ελεγκτές του ΑΤΠΣΥΤΕ αλλά απαιτείται η επισύναψη της νοσοκομειακής γνωμάτευσης για το φάρμακο κατά την εκτέλεση της συνταγής.

Επισυνάπτουμε το έγγραφο του Ταμείου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Eurovision 2026 – Ελλάδα: Αποθέωση για τον Akylas στην Dress Rehearsal Του Α’ ημιτελικού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026 – Ελλάδα: Αποθέωση για τον Akylas στην Dress Rehearsal Του Α’ ημιτελικού
Eurovision 2026: Θεαματική άνοδος για την Ελλάδα στα στοιχήματα μετά τη Dress Rehearsal του Α’ Ημιτελικού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Θεαματική άνοδος για την Ελλάδα στα στοιχήματα μετά τη Dress Rehearsal του Α’ Ημιτελικού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κανδήλας για την εκτέλεση εργασιών του βιολογικού καθαρισμού της Αλυζίας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κανδήλας για την εκτέλεση εργασιών του βιολογικού καθαρισμού της Αλυζίας.
Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
ΠΦΣ: Σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται στο ΣΗΣ για το κατ ́οικον
ΠΦΣ: Σχετικά με το μήνυμα που εμφανίζεται στο ΣΗΣ για το κατ ́οικον
Επιστολή ΠΦΣ προς την εταιρεία Novo Nordisk σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα Wegovy
Επιστολή ΠΦΣ προς την εταιρεία Novo Nordisk σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα Wegovy
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγές στη λειτουργία των γραμμών 6 και 7 του Τραμ.
Αλλαγές στη λειτουργία των γραμμών 6 και 7 του Τραμ.
«Ferto»: Αποκαλύφθηκε μέρος της ελληνικής σκηνικής παρουσίας στη Eurovision 2026
«Ferto»: Αποκαλύφθηκε μέρος της ελληνικής σκηνικής παρουσίας στη Eurovision 2026
«Φως στο Τούνελ»: Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης
«Φως στο Τούνελ»: Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης
Τα δρομολόγια Κίνα -Ευρώπη της Railway Express ξεπέρασαν τις 130.000.
Τα δρομολόγια Κίνα -Ευρώπη της Railway Express ξεπέρασαν τις 130.000.
Χρίστος Δήμας: Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον έναν γεωοικονομικό κόμβο της ενωσιακής δράσης για διαρκή ενοποίηση δικτύων, υποδομών και οικονομίας.
Χρίστος Δήμας: Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον έναν γεωοικονομικό κόμβο της ενωσιακής δράσης για διαρκή ενοποίηση δικτύων, υποδομών και οικονομίας.