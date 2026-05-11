Σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης του Ταμείου της Τραπέζης Ελλάδος αναφορικά με τη διαδικασία εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία:

1. Ο φαρμακοποιός είναι πλήρως διασφαλισμένος κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής με ΦΥΚ του ΑΤΠΣΥΤΕ, καθόσον η δυνατότητα “ανοίγματος” και εκτέλεσης της συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχει χορηγηθεί ηλεκτρονικά η προβλεπόμενη έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου.

2. Η διαφοροποίηση που υλοποιήθηκε αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία έγκρισης για τα Φ.Υ.Κ. λιανικής αξίας άνω των 500 ευρώ ανά φαρμακευτικό σκεύασμα, για τα οποία απαιτείται έγκριση από την αρμόδια «Ιατρική Επιτροπή Έγκρισης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους» προτού η συνταγή γίνει διαθέσιμη για εκτέλεση. Στις περιπτώσεις αυτές για τα ΦΥΚ άνω των 500 ευρώ, η σχετική απόφαση της Επιτροπής του ΑΤΠΣΥΤΕ δεν δίδεται στον ασφαλισμένο και δεν αναζητείται από τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση, ούτε επισυνάπτεται η νοσοκομειακή γνωμάτευση για το ΦΥΚ βάσει του νόμου.

3. Στις περιπτώσεις όμως των ΦΥΚ κάτω των 500 ευρώ στη λιανική, η συνταγή εγκρίνεται ηλεκτρονικά από ελεγκτές του ΑΤΠΣΥΤΕ αλλά απαιτείται η επισύναψη της νοσοκομειακής γνωμάτευσης για το φάρμακο κατά την εκτέλεση της συνταγής.

