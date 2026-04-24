Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε δημόσια θέση μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, με αφορμή το ηχητικό απόσπασμα που μεταδόθηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο My Radio, σχετικά με την ένταση που έχει προκύψει με τον Γρηγόρης Αρναούτογλου.Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο παρουσιαστής του ANT1, την Τετάρτη 22 Απριλίου, μέσα από τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορά που είχε κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, χαρακτηρίζοντάς τον «καημένο» και υποστηρίζοντας πως καταβάλλει μια «απεγνωσμένη προσπάθεια» να καθιερωθεί στο ραδιόφωνο.Στη συνέχεια, έπειτα από την έντονη κριτική που δέχτηκε από τηλεοπτικές εκπομπές —καθώς πολλοί σχολίασαν πως αδίκησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου χωρίς να έχουν ακούσει το πλήρες απόσπασμα— ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επέλεξε να μεταδώσει ο ίδιος το σχετικό ηχητικό στη ραδιοφωνική του εκπομπή, επιδιώκοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να δώσει τέλος στη συζήτηση.«Πολλές φορές δημιουργούνται κάποιες εντάσεις ή κάποιος μπορεί να πει για μένα κάτι, για τον Άρη, και ο Άρης είναι πολύ στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Τι γίνεται ρε παιδιά; Εγώ τι φταίω; Είχαμε πει δεν θα ασχοληθούμε. Και να πούμε ότι, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής προχθές μόλις συζητήσαμε και είπαμε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Δημήτρη, του λέω: «Δημήτρη μου;» Και σου στέλνανε μηνύματα, θα το πω, μου επιτρέπεις;Του λέω: «Δημήτρη μου, δεν ξέρω ποιος σου στέλνει μήνυμα, αλλά πες τους ότι δεν είναι φίλοι αυτοί. Ότι δεν πρέπει να σε…» Και αυτή είναι η θέση μου. «…Ότι δεν πρέπει να σε πριζώνουν. Δες κάτι μόνος σου για να βγάλεις τα συμπεράσματα, γιατί πολλές φορές μας μεταφέρουν πράγματα, σε φουντώνουν και δεν ισχύει. Και από κει και πέρα, μην ασχοληθείς σε παρακαλώ πολύ. Μην δίνεις συνέχεια» ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά.Τότε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: «Παίξαμε τις δηλώσεις του Γρηγόρη στην εκπομπή, ο οποίος μάλιστα μου είχε στείλει και χαιρετίσματα. Και είπα, και το εννοώ όλα όσα είπα – είπα καλά γιατί τον υπολήπτομαι, τον σέβομαι επαγγελματικά. Προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Δεν έχει σημασία, επαγγελματικά μιλάμε εδώ.Ναι, αλλά εγώ δεν λέω τη γνώμη μου με βάση το τι λέει ο άλλος για μένα. Γενικά το ξέρετε αυτό. Ούτε αν είναι φίλος μου, ούτε αν είναι εχθρός μου. Σας θυμίζω το περιστατικό με τον Τσιμιτσέλη. Αν νιώσω κάτι, αν πιστεύω κάτι… το επιχειρηματολογώ. Θεωρώ τα καλύτερα για τον Γρηγόρη. Αν δεν παραδεχόμουν τον Γρηγόρη και την 30χρονη πορεία του, θα ήμουν κομπλεξικός. Δεν συνέβη λοιπόν αυτό.Ξαφνικά λοιπόν, βλέπω αυτά που είπε. Πολύ σκληρά πράγματα. Ειδικά για κάτι που αγαπώ πολύ – το ξέρει και ο Ανδρέας τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου έχουμε αντιπαρατεθεί, για πλάκα, για την εκπομπή, πώς – για το ραδιόφωνο, το Mappes Show. Το κάνω 19 χρόνια και το αγαπώ πολύ γιατί με έχει βγάλει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από σκοτάδια. Δηλαδή θα ήμουν αλκοολικός αν δεν είχα αυτή την εκπομπή. Το ξέρει και η Κατερίνα αυτό. Βρίσε το σόι μου! Μη μου βρίζεις το ραδιόφωνο.Τέλος πάντων. Προχωράμε. Κατάλαβα αμέσως τι έγινε, και εγώ ξέρω τι είχα πει, και το άφησα. Κάναμε λίγη πλάκα χθες, αλλά ήρεμη πλάκα. Όχι τίποτα φοβερό. Και το αφήσαμε. Βλέπω όμως ότι διάφορες παρέες τηλεοπτικά αναρωτιούνται… «Τι είπε ο Ουγγαρέζος;» και «Τι είπε ο Ουγγαρέζος και τσαντίστηκε τόσο πολύ ο Γρηγόρης; Και γιατί ο Γρηγόρης τόσο πολύ τον έβρισε;». Είπε σκληρά πράγματα. Δεν με έβρισε με βρισιές, είπε σκληρά πράγματα. Ο Γρηγόρης δεν το κάνει αυτό. Γι’ αυτό και πιστεύω… δεν έχω καταλάβει γιατί το έκανε.Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το έκανε ή επειδή τον είχαν πριζώσει ή μπορεί κάτι να είχα πει παλιά, και να τον έχει πειράξει, και το έβγαλε εκεί. Αλλά όχι, γιατί οι δηλώσεις αυτές… Τέλος πάντων, να τελειώσω λίγο τι έκανα. Έκανα το μόνο που έκανα, γιατί πραγματικά δεν ήθελα και δεν θέλω να αντιπαρατεθώ, ήταν να ανεβάσω όλα τα μηνύματα που ήταν υποστηρικτικά στο Mappes Show. Δεν έκανα repost κανένα μήνυμα που έβριζε τον Γρηγόρη γιατί δεν ήθελα να δώσω, να βάλω νερό σε αυτόν τον μύλο. Σήμερα λοιπόν, όταν είδα ότι όλοι αναρωτιούνται «Μα τι έκανε ο Ουγγαρέζος;», κάποιοι δε προέβησαν και σε διάφορες εικασίες ότι αμφισβήτησα λέει την καριέρα του, τον κορόιδεψα… Λέω, θα σταματήσει εδώ αυτό.Πήρα την άδεια από το ραδιόφωνο, γιατί δεν κάνω εγώ κουμάντο στο My Radio, και έπαιξα το ηχητικό του τι είπα. Προφανώς δεν είπα τίποτα, και προφανώς μετέφεραν στον Γρηγόρη βλακείες, διάφοροι επιτήδειοι αυλοκόλακες. Και έγινε όλο αυτό που με στενοχώρησε, και τον Γρηγόρη θεωρώ ότι τον ζημίωσε» τόνισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.«Εμείς κάνουμε εδώ και δεκαεννιά χρόνια την εξής πλάκα, λέμε ότι είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν έχουμε περιεχόμενο. Και βάζουμε και ακούμε τους άλλους. Αυτό είναι το μότο μας: «η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο». Και βάζαμε και ακούγαμε εκπομπές: βάλαμε και τον Ρυθμό, βάλαμε και τον Sfera Εκείνη την ώρα, στον αέρα της εκπομπής του, τον ενημερώνει κάποιος και λέει: «Ήρθε κάποιος τώρα και μου είπε ότι ο Ουγγαρέζος κάνει βόλτα λέει τις εκπομπές, και κράζει» – δεν ξέρω τι ακριβώς – και ως συμπέρασμα αυτού, έκανε τους χαρακτηρισμούς. Χωρίς να έχει ακούσει το ηχητικό. Αυτό! Κι εγώ το άφησα και λέω: «Θα το μάθει, θα του το πούνε ότι δεν είπα τίποτα». Αλλά αυτό χτίζεται, και διογκώνεται. Και πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν έχω τίποτα με τον Γρηγόρη. Είναι μία παρεξήγηση από αυτά που του είπαν. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μαλώνω, αλλά με τον Γρηγόρη δεν θέλω!» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος μετά την προβολή του ηχητικού αποσπάσματος.«Εμείς δεν θέλουμε να μαλώνουμε κυρίες και κύριοι… Εμείς θέλουμε να είμαστε καλά. Κι εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Γρηγόρης θα το ξεκαθαρίσει, και θα το βάλει σε μία ευθεία… θα το ισορροπήσει. Δεν θα έδινε συνέντευξη! Κάθεται ο άνθρωπος τη Δευτέρα (ο Γρηγόρης), μας μίλησε, κι έστειλε δύο φορές χαιρετίσματα, για να δείξει ότι δεν υπάρχει κάτι. Αυτό! Ο Δημήτρης δεν έχει κάτι με τον Γρηγόρη» σχολίασε η Φαίη Σκορδά.