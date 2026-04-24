Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, διατηρώντας τη δεοντολογία αλλά και τη φιλική σχέση που τις ενώνει, επιβεβαίωσε τελικά την ημερομηνία επιστροφής της «Super Κατερίνας» στη μικρή οθόνη.



Παρότι η Σταματίνα ήταν εδώ και καιρό ενήμερη για τα σχέδια της Κατερίνας, επέλεξε να κρατήσει σιγή μέχρι τη στιγμή που η πληροφορία έγινε γνωστή μέσω δημοσιευμάτων.



«Η Κατερίνα γυρνάει 11 Μαΐου, σας το επιβεβαιώνω. Εμένα μου το είχε πει αλλά μου είχε πει να μην το πω. Κι εμένα όταν κάποιος μου λέει κάτι off the record, δεν το λέω, αλλά από τη στιγμή που γράφτηκε το επιβεβαιώνω», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου.



