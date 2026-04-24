Η μετάβαση του ΕΟΠΥΥ στο νέο σύστημα εισόδου SSO (Single Sign-On) είναι μέρος του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο webinar με τους αρμόδιους του ΕΟΠΥΥ, το SSO θα αποτελέσει σταδιακά τον ενιαίο τρόπο εισόδου σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, ώστε να μην απαιτούνται διαφορετικοί κωδικοί για κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά.

Δηλαδή, στο μέλλον, η είσοδος σε υπηρεσίες όπως:

ΕΔΑΠΥπλατφόρμα ΦΥΚπύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣκαι άλλες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

θα γίνεται με έναν κοινό μηχανισμό σύνδεσης.

Τι αλλάζει από 1/5

Από την 1η Μαΐου,

....η εφαρμογή του SSO ξεκινά αρχικά από την είσοδο στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Η πύλη αυτή είναι το τμήμα του ΕΟΠΥΥ που αφορά:

τη μηνιαία υποβολή ΕΟΠΥΥτην εκκαθάριση συνταγώντην ενημέρωση των φαρμακοποιών για την πρόοδο επεξεργασίας των υποβολώντην εκτύπωση ΣΣΥτην εκτύπωση ετικετώνκαι γενικά τις εργασίες που σχετίζονται με την υποβολή των συνταγών

Οι διαδικασίες αυτές θα συνεχίσουν να εκτελούνται μέσω της διασύνδεσης των προγραμμάτων φαρμακείου, μέσω API, όπως και σήμερα.





Αυτό που αλλάζει είναι το περιβάλλον της νέας πύλης και κυρίως ο τρόπος εισόδου.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για την υποβολή των συνταγών Απριλίου

Όλοι οι φαρμακοποιοί πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουν εγκαίρως την εγγραφή τους στο νέο σύστημα.

Ο λόγος είναι ότι η υποβολή των συνταγών Απριλίου, με την αλλαγή του μήνα, θα γίνει με τον νέο τρόπο εισόδου.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι:αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή, δεν θα είναι δυνατή η υποβολήαν δεν γίνει υποβολή, δεν θα μπορεί να προχωρήσει η εκκαθάρισηαν δεν υπάρξει εκκαθάριση, δεν θα μπορεί να γίνει πληρωμή

Άρα, η εγγραφή δεν είναι μια τυπική διαδικασία που μπορεί να αφεθεί για αργότερα.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την αλλαγή του μήνα

και ιδανικά όσο το πιλοτικό σύστημα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 27/4.

Το πιο κρίσιμο βήμα πριν από όλα: Έλεγχος των στοιχείων του υπεύθυνου φαρμακοποιού

Πριν γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια εγγραφής ή σύνδεσης, οι φαρμακοποιοί πρέπει να βεβαιωθούν ότι στην παλαιά πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ είναι σωστά δηλωμένα τα στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού.

Το σημείο από το οποίο γίνεται η αλλαγή φαίνεται στα επισυναπτόμενα screenshots:

ΔιαδρομήΕπιλογή «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»Στη συνέχεια, στην ενότητα «Υπεύθυνοι Φαρμακοποιοί»Έλεγχος ή διόρθωση των στοιχείων του υπεύθυνου φαρμακοποιούΤα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να είναι σωστά είναι:ΟνοματεπώνυμοΑ.Φ.Μ.Γιατί είναι τόσο σημαντικό το ΑΦΜ;

Το ΑΦΜ είναι το στοιχείο που κάνει το κρίσιμο “matching” ανάμεσα:

στο email που θα δηλωθεί στο SSOκαι στον υπεύθυνο φαρμακοποιό που είναι καταχωρημένος στην παλιά πύλη

Με απλά λόγια, το ΑΦΜ είναι αυτό που “κλειδώνει” σωστά τη σύνδεση.

Προσοχή: Η πρώτη ταυτοποίηση πρέπει να γίνει σωστά

Αμέσως μετά την είσοδο μέσω SSO, το σύστημα θα ζητήσει κωδικούς Taxisnet.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του υπεύθυνου φαρμακοποιού.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν εταιρικοί κωδικοί

Αν στην πρώτη είσοδο χρησιμοποιηθούν λάθος κωδικοί, π.χ. εταιρικοί αντί για προσωπικούς, τότε υπάρχει κίνδυνος το συγκεκριμένο email να κλειδώσει λάθος και ουσιαστικά να «καεί» για τη διαδικασία αυτή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο φαρμακοποιός θα χρειαστεί:

νέα εγγραφή SSOμε διαφορετικό emailκαι νέα προσπάθεια σύνδεσης με τους σωστούς προσωπικούς κωδικούς Taxisnet

Γι’ αυτό το αρχικό pairing είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Τι ισχύει για συστεγασμένα φαρμακεία

Στα συστεγασμένα φαρμακεία πρέπει να έχουν προστεθεί όλοι οι φαρμακοποιοί ως υπεύθυνοι.

Η είσοδος μπορεί να γίνεται:

είτε από τον ένανείτε από τον άλλοείτε και από τους δύο

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι:

Κάθε SSO αντιστοιχεί σε ένα μόνο ΑΦΜ

Άρα κάθε λογαριασμός SSO πρέπει να αντιστοιχιστεί με το σωστό προσωπικό ΑΦΜ του αντίστοιχου φαρμακοποιού.

Τι ισχύει αν ένας φαρμακοποιός διαθέτει περισσότερα από ένα φαρμακεία

Αν ένας φαρμακοποιός έχει περισσότερα από ένα φαρμακεία, θα πρέπει σε κάθε φαρμακείο να έχει δηλωθεί σωστά ο υπεύθυνος φαρμακοποιός.

Επιπλέον, καλό είναι να έχει δηλωθεί και ο ίδιος, με το προσωπικό του ΑΦΜ, ώστε το SSO να μπορεί να τον αναγνωρίζει σε όλα τα φαρμακεία στα οποία πρέπει να έχει πρόσβαση και να του δινει τη δυνατοτητα επιλογής κατά την αρχική είσοδο με sso.

Βήμα-βήμα η διαδικασίαΒήμα 1: Δημιουργία λογαριασμού SSO

Η εγγραφή γίνεται από τη διεύθυνση:

sso.eopyy.gov.gr

Εκεί ο φαρμακοποιός δημιουργεί λογαριασμό με ένα email.

Προσοχή:

Η αρχική εγγραφή με email δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.



Σε αυτό το στάδιο δεν γίνεται ακόμα το τελικό “ματσάρισμα”.

Η πραγματική σύνδεση του λογαριασμού με το σωστό ΑΦΜ γίνεται στο επόμενο βήμα, κατά την πρώτη είσοδο στη νέα πύλη.

Βήμα 2: Είσοδος στο πιλοτικό περιβάλλον

Η πρώτη δοκιμαστική είσοδος γίνεται από τη διεύθυνση:

https://84.205.220.187

Αυτή είναι η προσωρινή διεύθυνση του πιλοτικού σταδίου.

Από 1/5, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της παραγωγικής νέας πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Βήμα 3: Ταυτοποίηση με Taxisnet

Κατά την είσοδο, θα ζητηθούν κωδικοί Taxisnet.

Εδώ πρέπει να μπουν:

Οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του υπεύθυνου φαρμακοποιού

Το σύστημα θα ελέγξει αν το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους συγκεκριμένους προσωπικούς κωδικούς:

συμπίπτει με το ΑΦΜ του υπεύθυνου φαρμακοποιούκαι αν το ΑΦΜ αυτό είναι σωστά δηλωμένο στην παλαιά πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Αν όλα είναι σωστά, τότε ανοίγει κανονικά η νέα πύλη.

Βήμα 4: Αν ο φαρμακοποιός βλέπει τη νέα πύλη, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί

Αν μετά την παραπάνω διαδικασία εμφανιστεί κανονικά η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, τότε:

η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς

και

δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργειαΤι πρέπει να θυμούνται όλοι οι συνάδελφοι1. Η εγγραφή είναι απολύτως απαραίτητη

Χωρίς αυτήν, δεν θα μπορεί να γίνει η υποβολή των συνταγών Απριλίου.

2. Πρώτα ελέγχουμε τα στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού

Αυτό είναι το σημαντικότερο βήμα και γίνεται από την παλιά πύλη, στο σημείο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ → Υπεύθυνοι Φαρμακοποιοί

3. Το ΑΦΜ πρέπει να είναι σωστό

Το ΑΦΜ είναι το κλειδί για τη σωστή αντιστοίχιση του SSO.

4. Στην πρώτη είσοδο βάζουμε μόνο προσωπικούς κωδικούς Taxisnet

Όχι εταιρικούς, όχι άλλου προσώπου.

5. Η διαδικασία πρέπει να γίνει άμεσα

Το πιλοτικό σύστημα είναι ανοιχτό μέχρι 27/4, άρα αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε όλοι οι φαρμακοποιοί να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκαίρως.

Συνοπτικά

Το νέο SSO είναι ο νέος τρόπος εισόδου στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και από 1/5 ξεκινά η εφαρμογή του στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην υποβολή των συνταγών Απριλίου, οι φαρμακοποιοί πρέπει:

να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού στην παλιά πύληνα δημιουργήσουν λογαριασμό SSOνα κάνουν την πρώτη είσοδο με τους σωστούς προσωπικούς κωδικούς Taxisnetκαι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν την αλλαγή του μήναΗ μη εγγραφή ισοδυναμεί με μη δυνατότητα υποβολής και, κατά συνέπεια, με μη δυνατότητα πληρωμής.

Γι’ αυτό απαιτείται άμεση κινητοποίηση από όλους.







