2026-04-22 19:08:05
Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ενόψει της εφαρμογής του νέου τρόπου υποβολής στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ από 1/5, έχουν δοθεί οδηγίες από την τεχνική υποστήριξη για τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά την εγγραφή και τη σύνδεση στη νέα πύλη. Το νέο portal θα είναι προσβάσιμο μόνο μέσω του νέου συστήματος ταυτοποίησης SSO.

Τι πρέπει να γίνει σωστά από την πρώτη φορά:

1. Πριν από την έναρξη του νέου συστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δήλωση/απογραφή του υπεύθυνου φαρμακοποιού στα «Στοιχεία Φαρμακείου» του υφιστάμενου συστήματος, έως και 27/04/2026.



2. Η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα SSO του ΕΟΠΥΥ πρέπει να .... γίνει από τον φαρμακοποιό με:

• προσωπικό e-mail

• προσωπικούς κωδικούς taxisnet

και όχι με στοιχεία εταιρείας.

3. Κάθε επόμενη σύνδεση στο νέο σύστημα θα γίνεται με τον προσωπικό λογαριασμό SSO και, όταν ζητηθεί, με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης στη ΓΓΠΣ (taxisnet).

Με απλά λόγια, κατά την πρώτη εγγραφή στο SSO θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικοί κωδικοί taxis του υπεύθυνου φαρμακοποιού που είναι δηλωμένος στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, και όχι οι κωδικοί taxis της εταιρείας.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση των κωδικών taxis.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο browser διατηρεί αποθηκευμένα cookies ή και ήδη συμπληρωμένα στοιχεία σύνδεσης, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτόματα είσοδος με λάθος κωδικούς, δηλαδή όχι με τους επιθυμητούς προσωπικούς κωδικούς του υπεύθυνου φαρμακοποιού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εγγραφή ή σύνδεση.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται ιδανικό, ειδικά κατά την πρώτη εγγραφή, να χρησιμοποιείται ανώνυμη περιήγηση (private browsing), ώστε να μην αξιοποιούνται παλιά cookies και αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος η εγγραφή να γίνει με λάθος λογαριασμό taxis.

Αν έχει ήδη γίνει εγγραφή με εταιρικά στοιχεία, υπάρχουν 2 εναλλακτικές:

Α. Να επαναληφθεί η διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, αυτή τη φορά με τη χρήση των προσωπικών στοιχείων taxisnet και άλλου/διαφορετικού προσωπικού e-mail.



Β. Αν το πρόβλημα παραμένει, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα πρέπει να συγκεντρώσει τις σχετικές περιπτώσεις σε αρχείο csv/excel με:

τον αριθμό σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ,

το προσωπικό e-mail που χρησιμοποιήθηκε για τον SSO λογαριασμό,

και το προσωπικό ΑΦΜ του φαρμακοποιού,

και να το αποστείλει στο [email protected] με θέμα:

«SSO – Αλλαγές εταιρικών ΑΦΜ σε προσωπικά». Παράλληλα, έχει ζητηθεί και κοινοποίηση στο [email protected] για λόγους παρακολούθησης και συντονισμού.



Πολύ σημαντικό:

Μέχρι και 27/04/2026, οι φαρμακοποιοί μπορούν να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική είσοδο και να επιβεβαιώσουν ότι συνδέονται σωστά στο πιλοτικό περιβάλλον στη διεύθυνση https://84.205.220.187/, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό λογαριασμό SSO που έχουν ήδη δημιουργήσει.



Συμπέρασμα:

Για να μην υπάρξουν προβλήματα στις υποβολές με το νέο σύστημα από 1/5, οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα ότι:

ο σωστός υπεύθυνος φαρμακοποιός είναι δηλωμένος,

η εγγραφή στο SSO έχει γίνει με προσωπικά στοιχεία,

έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο ποιοι κωδικοί taxis χρησιμοποιούνται,

και η πρόσβαση στο πιλοτικό περιβάλλον λειτουργεί κανονικά.



Πηγή:

ΠΦΣ – Οδηγίες της τεχνικής υποστήριξης της πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τα προβλήματα εγγραφής στη νέα πύλη, 22/04/2026.

