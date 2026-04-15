Από την 1η Μαΐου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για την υποβολή των μηνιαίων λογαριασμών των ιδιωτικών φαρμακείων.

Η βασική αλλαγή είναι ότι η είσοδος πλέον θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω προσωπικού λογαριασμού SSO του ΕΟΠΥΥ, με χρήση των προσωπικών στοιχείων του υπεύθυνου φαρμακοποιού και ταυτοποίηση μέσω Taxisnet.

Ο ΠΦΣ απέστειλε αναλυτικές οδηγίες, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας γράψουμε όσο πιο απλά γίνεται τι πρέπει να κάνει κάθε φαρμακοποιός.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα έως 1/5

Πριν ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του νέου συστήματος, κάθε φαρμακείο πρέπει να φροντίσει για δύο βασικές ενέργειες:

1. Δήλωση/απογραφή των υπευθύνων φαρμακοποιών στο υφιστάμενο σύστημα ΚΜΕΣ, στο πεδίο «Στοιχεία Φαρμακείου».



2. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού SSO από κάθε ήδη δηλωμένο υπεύθυνο φαρμακοποιό, με το προσωπικό του e-mail και τα προσωπικά στοιχεία taxisnet.

Τι αλλάζει πρακτικά από 1/5

Η διεύθυνση eopyykmes.gr θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται, όμως από 1/5/2026 ο χρήστης θα ανακατευθύνεται αυτόματα στο νέο σύστημα. Τα υφιστάμενα web services των προγραμμάτων φαρμακείου παραμένουν, σύμφωνα με τον οδηγό, αμετάβλητα στο παραγωγικό περιβάλλον.

Πώς δημιουργώ νέο λογαριασμό SSO – βήμα προς βήμαΒήμα 1

Μπαίνετε στην πιλοτική πύλη στη διεύθυνση:







https://84.205.220.187

Αν ο browser εμφανίσει προειδοποίηση ασφαλείας, προχωράτε επιτρέποντας τη σύνδεση μόνο για το πιλοτικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στην πλατφόρμα SSO του ΕΟΠΥΥ.

Βήμα 2

Επιλέγετε “Create one”.

Βήμα 3

Συμπληρώνετε ένα προσωπικό e-mail στο οποίο έχετε πρόσβαση.



Αυτό το e-mail θα είναι και το όνομα χρήστη σας για το νέο σύστημα.

Βήμα 4

Θα λάβετε στο e-mail σας κωδικό επιβεβαίωσης.



Τον πληκτρολογείτε στο πεδίο “Enter code” και πατάτε Next.

Βήμα 5

Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία — όχι τα στοιχεία του φαρμακείου.

Βήμα 6

Ορίζετε νέο password. Ο κωδικός πρέπει να έχει:

τουλάχιστον 8 χαρακτήρεςχαρακτήρες από τουλάχιστον 3 κατηγορίες: κεφαλαία, πεζά, αριθμούς, σύμβολα.Βήμα 7

Στη συνέχεια το σύστημα σας στέλνει στην ΑΑΔΕ / Taxisnet για ταυτοποίηση.



Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία taxisnet και ολοκληρώνετε τη σύνδεση. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση, η εγγραφή ολοκληρώνεται και εισέρχεστε στο σύστημα του ΚΜΕΣ.

Πώς θα γίνεται το κλείσιμο του μήνα από 1/5

Μετά την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, για τη μηνιαία υποβολή ο φαρμακοποιός θα συνδέεται με το SSO του ΕΟΠΥΥ και από εκεί θα διαχειρίζεται τον μηνιαίο λογαριασμό του. Ο οδηγός του ΕΟΠΥΥ περιγράφει την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1 – Σύνδεση

Μπαίνετε στο eopyykmes.gr, κάνετε είσοδο μέσω SSO και, όπου ζητηθεί, προχωράτε με ταυτοποίηση μέσω Taxisnet.

Βήμα 2 – Επιλογή “Μηνιαίοι Λογαριασμοί”

Από το αριστερό μενού επιλέγετε:



Υπηρεσίες προς Φαρμακεία → Μηνιαίοι Λογαριασμοί.



Εκεί εμφανίζονται οι προηγούμενες υποβολές σας και μπορείτε να φιλτράρετε ανά μήνα αναφοράς.

Βήμα 3 – Έλεγχος αν ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί αυτόματα

Αν χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό πρόγραμμα φαρμακείου, το πρόγραμμα πρέπει να έχει ήδη στείλει τιμολόγια και συνταγές.



Αναζητάτε τον μήνα που θέλετε να υποβάλετε και ελέγχετε αν ο λογαριασμός υπάρχει ήδη στο σύστημα.

Βήμα 4 – Έλεγχος τιμολογίων και συνταγών

Ανοίγετε τον λογαριασμό και ελέγχετε:

ότι έχουν περαστεί σωστά τα τιμολόγιαότι έχουν αποσταλεί σωστά οι συνταγέςότι όπου χρειάζεται έχουν επισυναφθεί οι εικόνες ΕΚΑΑ.

Αν δεν έχετε μηχανογραφικό πακέτο που να τα στέλνει αυτόματα, τότε ο λογαριασμός δημιουργείται χειροκίνητα, επιλέγοντας «Δημιουργία νέου μηνιαίου λογαριασμού», και στη συνέχεια περνάτε τιμολόγια και συνταγές ένα-ένα.

Βήμα 5 – Τελικός έλεγχος

Πριν την οριστικοποίηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

υπάρχει τουλάχιστον ένα χρεωστικό τιμολόγιουπάρχει τουλάχιστον μία συνταγή για κάθε σχετικό χρεωστικό τιμολόγιοόλα τα στοιχεία είναι σωστάέχουν επισυναφθεί οι εικόνες ΕΚΑΑ, όπου απαιτούνται.Βήμα 6 – Οριστικοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πατάτε Οριστικοποίηση.



Η οριστικοποίηση πρέπει να γίνει εντός της περιόδου υποβολής του τρέχοντος μήνα. Αν εμφανιστεί σφάλμα, το σύστημα ζητά να διορθωθούν τα ελλιπή στοιχεία και να γίνει νέα προσπάθεια.

Βήμα 7 – Έκδοση και εκτύπωση εγγράφων

Μετά την οριστικοποίηση, το σύστημα εκδίδει αυτόματα:

Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ)Ετικέτες φακέλων συνταγών

Τα αρχεία κατεβαίνουν σε PDF, εκτυπώνονται και οι ετικέτες επικολλώνται στους αντίστοιχους φακέλους.

Βήμα 8 – Αν γίνει λάθος

Αν ο λογαριασμός έχει ήδη οριστικοποιηθεί αλλά είστε εντός της περιόδου υποβολής του τρέχοντος μήνα, μπορείτε να κάνετε Ακύρωση Οριστικοποίησης, να διορθώσετε τα στοιχεία και να οριστικοποιήσετε ξανά.

Σημεία που χρειάζονται προσοχή

το e-mail και το SSO είναι προσωπικά του υπεύθυνου φαρμακοποιού και όχι του φαρμακείου.η πιλοτική πύλη είναι μόνο για δοκιμή και εξοικείωση. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν εκεί δεν θα μεταφερθούν στο παραγωγικό σύστημα, όμως οι λογαριασμοί SSO που θα δημιουργηθούν παραμένουν ενεργοί και θα ισχύουν και στο κανονικό περιβάλλον.







Σύντομο συμπέρασμα

Με πολύ απλά λόγια, κάθε φαρμακείο πρέπει άμεσα να φροντίσει:

να έχει δηλωμένους σωστά τους υπεύθυνους φαρμακοποιούς στο παλιό ΚΜΕΣνα δημιουργήσει ο κάθε υπεύθυνος φαρμακοποιός προσωπικό λογαριασμό SSOνα δοκιμάσει εγκαίρως την είσοδο στο νέο περιβάλλοναπό 1/5/2026 το κλείσιμο μήνα να γίνεται πλέον μέσα από τη νέα πύλη, με είσοδο μέσω SSO + Taxisnet.ΠηγέςΣυνοπτικός οδηγός σύνδεσης στο νέο site του ΚΜΕΣ (PDF)Νέα Πύλη ΚΜΕΣ - Οδηγίες υποβολής μηνιαίων λογαριασμών στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (PDF)Οδηγός Μηνιαίας Υποβολής Φαρμακείου (PDF)Farmakopoioi