Ο ANT1 φαίνεται πως επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία για την επόμενη σεζόν, εξετάζοντας την προσαρμογή μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης τουρκικής παραγωγής που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα προβολής της αλλά και διεθνώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται το Aşk ve Mavi (γνωστό εκτός συνόρων και ως “Love and Hate”), μια σειρά που προβλήθηκε από το ATV την περίοδο 2016–2018, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης και σημαντική απήχηση στο κοινό. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε στην Τουρκία, καθώς διανεμήθηκε σε πολλές χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δραματικών ιστοριών με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Η ιστορία κινείται γύρω από τον Ali, έναν άνδρα που αποφυλακίζεται ύστερα από πολυετή καταδίκη για έναν φόνο που –όπως όλα δείχνουν– δεν διέπραξε. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ανέπτυξε μια σχέση μέσα από επιστολές με τη Mavi, μια γυναίκα που έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Η επανένωσή τους οδηγεί σε έναν γάμο, ο οποίος όμως βασίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα.

Η Mavi έχει πλησιάσει τον Ali με σκοπό την εκδίκηση, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του αδελφού της. Ωστόσο, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της αλήθειας, οι βεβαιότητές της αρχίζουν να καταρρέουν. Ταυτόχρονα, η οικογένεια του Ali αποδεικνύεται γεμάτη σκοτεινά μυστικά, έντονες αντιπαραθέσεις και κρυφές συμμαχίες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό περιβάλλον που δοκιμάζει τα όρια όλων των χαρακτήρων.

Το βασικό στοιχείο που ξεχώρισε τη σειρά είναι ο συνδυασμός ρομαντισμού και έντονου δράματος, με συνεχείς ανατροπές και ηθικά διλήμματα. Η σύγκρουση ανάμεσα στην εκδίκηση και την αγάπη αποτελεί τον πυρήνα της αφήγησης, στοιχείο που την καθιστά ιδανική για προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα.

Εφόσον δοθεί το τελικό «πράσινο φως», η ελληνική εκδοχή αναμένεται να αναπτυχθεί σε καθημερινή βάση, ακολουθώντας τη λογική των επιτυχημένων σειρών μυθοπλασίας που επενδύουν στη συνεχή ροή επεισοδίων και στις πολυεπίπεδες ιστορίες χαρακτήρων. Την παραγωγή φέρεται να αναλαμβάνει η Primavisione, με στόχο ένα αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών που θα ανταγωνιστεί δυναμικά στη ζώνη προβολής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή ξένων formats για ελληνική διασκευή αποτελεί τα τελευταία χρόνια σταθερή στρατηγική για τα κανάλια, καθώς προσφέρει μια «δοκιμασμένη» βάση σεναρίου πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν νέες, προσαρμοσμένες στο εγχώριο κοινό ιστορίες. Το αν το «Aşk ve Mavi» θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο στοίχημα του ANT1 μένει να φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σύντομα.

