2026-06-08 11:12:44
Φωτογραφία για Σωτήρης Τσαφούλιας: Το επόμενο βήμα μετά το «Ριφιφί» είναι μια σειρά 60 επεισοδίων - Σε αυτό το κανάλι θα την δουμε;

 



Μετά την ολοκλήρωση του «Ριφιφί», ο Σωτήρης Τσαφούλιας στρέφει ήδη το βλέμμα του στο επόμενο μεγάλο τηλεοπτικό του εγχείρημα. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες παραγωγές όπως το «Έτερος Εγώ», φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια νέα φιλόδοξη σειρά μυθοπλασίας.

Σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα τηλεοπτικές του δουλειές, που κινούνταν κυρίως στη λογική των περιορισμένων επεισοδίων, αυτή τη φορά ο δημιουργός εξετάζει ένα project πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια σειρά περίπου 60 επεισοδίων, η οποία βασίζεται σε επιτυχημένο ξένο φορμάτ και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικές παραγωγές της επόμενης περιόδου.

Όπως αναφέρει η Reallife, η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί στην ΕΡΤ, η οποία αντιμετωπίζει θετικά το συγκεκριμένο σχέδιο. Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, καθώς η δημόσια τηλεόραση καλείται να διαχειριστεί σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις το προσεχές διάστημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υψηλό κόστος που συνεπάγονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα κονδύλια για νέες μεγάλες παραγωγές, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης του νέου εγχειρήματος του Σωτήρη Τσαφούλια.

Το ενδιαφέρον, πάντως, παραμένει έντονο, καθώς πρόκειται για ένα πρότζεκτ που θα σηματοδοτούσε μια νέα δημιουργική σελίδα για τον σκηνοθέτη, ο οποίος δείχνει έτοιμος να δοκιμαστεί σε μια πιο μακροσκελή τηλεοπτική αφήγηση.



Πηγή: tvnea.com
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