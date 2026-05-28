Η σειρά φαινόμενο, που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές, έρχεται με νέα επεισόδια από την Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.Το καθηλωτικό ιατρικό δράμα «Grey’s Anatomy» θα συνεχίσει να γεμίζει τα βράδια μας με ενδιαφέρουσες ιατρικές υποθέσεις, έρωτες, φιλίες και απώλειες, μέσα από τα νέα επεισόδια των σεζόν 20 και 21 που έρχονται σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση από την Κυριακή 31 Μαΐου και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 21:00 στο ΜΑΚ TV.Κάθε ημέρα στο Grey Sloan Memorial είναι μία μάχη με τον χρόνο, τη μοίρα και τα ανθρώπινα όρια. Η Meredith Grey και η ομάδα των γιατρών της καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, μέσα σε χειρουργικές αίθουσες, όπου ένα λάθος μπορεί να κοστίσει τα πάντα. Εκεί όπου η επιστήμη δοκιμάζεται στο έπακρο, η ψυχική αντοχή και το πάθος για ζωή είναι το μόνο στήριγμα. Καθώς η πίεση αυξάνεται , οι προσωπικές ζωές συγκρούονται με τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και οι γιατροί του Grey Sloan αναζητούν παρηγοριά ο ένας στον άλλο. Κάθε επεισόδιο ξεδιπλώνει ηθικά διλήμματα, δύσκολες επιλογές και στιγμές που κόβουν την ανάσα, κρατώντας το κοινό σε συνεχή αγωνία. Το «Grey’s Anatomy» δεν αφηγείται απλώς τις ζωές των γιατρών, αλλά ξετυλίγει μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία, εκεί όπου η ζωή και ο θάνατος χωρίζονται από μια και μόνο, κρίσιμη απόφαση.«GREY’S ANATOMY»: ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΟ ΜΑΚ TV.Πηγή: tvnea.com