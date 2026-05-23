Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Τατιάνα Στεφανίδου, στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου.Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, τη δραστηριότητά της στον χώρο των ενημερωτικών sites, αλλά και για τα σενάρια που τη συνδέουν με πιθανή ενασχόληση με την πολιτική.«Η αλήθεια είναι ότι δεν μου λείπει η τηλεόραση και απορώ κι εγώ που δεν μου λείπει. Θεωρούσα ότι θα μου λείπει πολύ. Αυτά με τα οποία ασχολούμαι τώρα ίσως να μην σας ενδιαφέρουν τόσο, ίσως να μην είναι τόσο ενδιαφέροντα προς παρουσίαση στις εκπομπές από τις οποίες προέρχεστε αλλά εμένα με γεμίζουν πάρα πολύ. Έχω ανακαλύψει έναν κόσμο καινούριο για μένα, ασχολούμαι με τη μετάβαση του γκρουπ των site που διοικούμε με τον σύζυγο στην Alter Ego Media στην ΑΙ εποχή», είπε αρχικά η Τατιάνα Στεφανίδου.Υπογραμμίζοντας τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, η δημοσιογράφος επισημαίνει: «Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος, αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ είναι πολύ μεγαλύτερο από τη βιομηχανική επανάσταση. Οι αλλαγές είναι κοσμοϊστορικές».«Η καθημερινότητα και το επαγγελματικό μου παρόν και μέλλον δεν σας ενδιαφέρει στις συγκεκριμένες εκπομπές. Θα επιστρέψω στην τηλεόραση αλλά όχι με τον τρόπο που ενδεχομένως θα θέλατε, να βγαίνω δηλαδή στο γυαλί και τα λοιπά», απαντά η Τατιάνα Στεφανίδου για το ενδεχόμενο τηλεοπτικό της μέλλον.Κλείνοντας, η Τατιάνα Στεφανίδου θέλησε να διαψεύσει κατηγορηματικά τις πρόσφατες φήμες σχετικά με την ενασχόλησή της με την πολιτική, τονίζοντας:«Αυτό πρέπει να το απαντήσω. Θέλω να μου κάνετε τη μεγάλη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με το χέρι στην καρδιά να μου υποσχεθείτε ότι θα το διαψεύσετε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική, είναι ένας χώρος πολύ τοξικός και μετά από 30 χρόνια στην τηλεόραση δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν χώρο πιο τοξικό από την τηλεόραση. Είναι όλο μια φούσκα και δυστυχώς ο κόσμος έχει πειστεί πια ότι θα κατέβω στην πολιτική, γιατί τα fake news είναι πιο ισχυρά από την αλήθεια».Πηγή: tvnea.com