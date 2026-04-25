ροσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα οδού, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για την ανάπλαση της πλατείας Αστακού (πλακοστρώσεις).
2026-04-25 16:14:33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 29/4/2026 έως Τετάρτη 29/4/2026, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για την ανάπλαση της πλατείας Αστακού (πλακοστρώσεις), δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωση στο μέσον της πλατείας (οδός Μπουμπουλίνας) και προς το αδιέξοδο του Αστυνομικού Τμήματος.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
