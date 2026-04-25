Ημερομηνία 25/4/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 29/4/2026 έως Τετάρτη 29/4/2026, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για την ανάπλαση της πλατείας Αστακού (πλακοστρώσεις), δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωση στο μέσον της πλατείας (οδός Μπουμπουλίνας) και προς το αδιέξοδο του Αστυνομικού Τμήματος.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

