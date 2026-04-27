2026-04-27 14:26:27
Φωτογραφία για «Ντέρτι»: Κλείδωσαν Ρένεση, Κακούρης και Νούσιας – Το δυνατό καστ της νέας σειράς του ANT1



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της νέας καθημερινής σειράς «Ντέρτι» του ANT1, με την παραγωγή να προχωρά εντατικά και τα πρώτα ηχηρά ονόματα να έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Το νέο πρότζεκτ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δημιουργική ομάδα των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, οι οποίοι επιστρέφουν σε καθημερινή σειρά στο κανάλι, μετά την επιτυχία των Άγριες Μέλισσες.

Η ιστορία, που εκτυλίσσεται στον κόσμο των νυχτερινών κέντρων της δεκαετίας του ’80, αρχίζει να «χτίζει» ένα ισχυρό καστ, με πρωταγωνιστές που αναμένεται να τραβήξουν το ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει η Realnews, η Κλέλια Ρένεση αφήνει τον Alpha TV και μετακομίζει στον ANT1 για τη νέα σεζόν, έχοντας ήδη συμφωνήσει για τον κεντρικό γυναικείο ρόλο. Στη σειρά θα ενσαρκώσει την πρώτη φίρμα ενός νυχτερινού μαγαζιού, δοκιμάζοντας παράλληλα και τις φωνητικές της δυνατότητες.

Στο πλευρό της, ο Λεωνίδας Κακούρης επιστρέφει στον ANT1 με έναν από τους βασικούς ανδρικούς ρόλους, αναλαμβάνοντας κομβική θέση στην πλοκή που περιστρέφεται γύρω από τη λειτουργία του νυχτερινού κέντρου.

Παράλληλα, δυναμική παρουσία στο καστ θα έχει και ο Τάσος Νούσιας, ο οποίος συνεχίζει τη συνεργασία του με το κανάλι, μετά την ολοκλήρωση του Grand Hotel.

Το «Ντέρτι» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά της νέας τηλεοπτικής σεζόν, επενδύοντας σε μια ατμοσφαιρική εποχή και σε ένα καστ υψηλών προδιαγραφών.



Πηγή: tvnea.com
