





Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, στο τραπέζι των συζητήσεων των τηλεοπτικών σταθμών έχει επιστρέψει ένα νέο σενάριο για ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη, το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται από την αρχική πρόταση για πλήρη κατάργηση του πολύ πρωινού slot 7:00–10:00, που είχε απορριφθεί ως ακραίο μέτρο περικοπών.

Η εναλλακτική πρόταση προβλέπει τη διατήρηση των πρωινών εκπομπών, αλλά με σημαντική μετατόπιση στο ωράριό τους, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινούν έως και δύο ώρες αργότερα από το συνηθισμένο. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μέσω της περιορισμένης διάρκειας των πρωινών ζωνών, χωρίς όμως να καταργηθούν οι υπάρχουσες εκπομπές.

Πιο αναλυτικά, το σενάριο που μελετάται προβλέπει ότι οι πολύ πρωινές εκπομπές θα μετακινηθούν από τις 05:00 στις 07:00, ενώ η ζώνη γύρω στις 10:00 θα «σπρώχνεται» προς τις 11:00. Οι αλλαγές αυτές δεν θα εφαρμοστούν ομοιόμορφα, καθώς κάθε κανάλι θα προσαρμόσει το μοντέλο στις δικές του ανάγκες και στο υπάρχον πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, στον Alpha TV εξετάζεται το ενδεχόμενο το «Happy Day» να ξεκινά περίπου στις 08:45 και η «Super Κατερίνα» να μεταφέρεται στις 11:00. Αντίστοιχα, στον ANT1 συζητείται το «Καλημέρα Ελλάδα» να μετακινείται γύρω στις 07:00, ενώ το «Πρωινό» να επανέρχεται στις 10:00 ή και αργότερα.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, με τα κανάλια να επεξεργάζονται διαφορετικά σενάρια προσαρμογής της πρωινής τηλεοπτικής ροής.

